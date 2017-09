Friday's Scores

By The Associated Press

PREP FOOTBALL

Ashland Blazer 35, Ironton, Ohio 0

Belfry 56, Pikeville 13

Bourbon Co. 12, Rowan Co. 7

Boyle Co. 45, Collins 17

Casey Co. 36, Lou. Jeffersontown 0

Central Hardin 27, John Hardin 12

Cin. Hills Christian Academy, Ohio 48, Cov. Holy Cross 6

Cin. La Salle, Ohio 28, Scott Co. 14

Cin. Moeller, Ohio 55, Lex. Lafayette 6

Cov. Catholic 45, Beechwood 9

Dayton 17, Trimble Co. 0

Dixie Heights 28, Conner 21

Elizabethtown 42, Thomas Nelson 7

Garrard Co. 18, East Jessamine 13

George Rogers Clark 47, Grant Co. 14

Greenup Co. 38, Lawrence Co. 14

Harlan 44, Magoffin Co. 12

Johnson Central 42, Lou. Moore 8

LaRue Co. 54, Hart Co. 13

Lex. Christian 48, Walton-Verona 13

Lex. Tates Creek 38, Lex. Bryan Station 8

Lexington Catholic 21, Highlands 18

Lloyd Memorial 36, Holmes 6

Lou. Atherton 31, Henry Co. 21

Lou. DeSales 21, Lou. Fern Creek 13

Lou. Holy Cross 16, Paris 11

Lou. Iroquois 53, Lou. Shawnee 18

Lou. Ky. Country Day 47, Bethlehem 0

Lou. Male 54, Lou. Western 12

Lou. St. Xavier 42, Lou. Central 0

Lou. Trinity 28, Champagnat Catholic, Fla. 7

Ludlow 61, Newport 30

Lynn Camp 47, Jenkins 8

Madison Southern 23, Southwestern 20

Newport Central Catholic 20, Lou. Christian Academy 15

Nicholas Co. 28, West Carter 26

North Hardin 37, North Bullitt 0

North Oldham 16, Bullitt Central 13, OT

Oldham Co. 35, Lou. Seneca 0

Pike Co. Central 35, Letcher County Central 28

Raceland 47, Lucasville Valley, Ohio 6

Rockcastle Co. 42, Harrison Co. 13

Russell 40, Boyd Co. 7

Somerset 16, North Laurel 14

South Oldham 51, Boone Co. 0

Spencer Co. 49, Woodford Co. 7

Union Co. 47, Ballard Memorial 6

Wayne Co. 47, Harlan Co. 14

West Jessamine 41, Nelson Co. 19

Whitley Co. 28, Bell Co. 6

Some scores provided by Scorestream.com, http://scorestream.com/

