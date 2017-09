Friday's Scores

By The Associated Press

PREP FOOTBALL

Anderson Co. 43, Grant Co. 8

Ashland Blazer 67, Boyd Co. 0

Ballard Memorial 66, Webster Co. 7

Bath Co. 24, West Carter 22

Belfry 53, Floyd Central 0

Bourbon Co. 27, Mason Co. 26

Bullitt East 19, Bullitt Central 13

Caldwell Co. 39, Union Co. 7

Campbell Co. 41, Cin. Mt. Healthy, Ohio 6

Collins 45, Franklin Co. 7

Conner 40, Lloyd Memorial 28

Elizabethtown 61, Hart Co. 7

Fairview 32, Phelps 30

Fleming Co. 35, Russell 30

Frankfort 64, Lou. Shawnee 7

Franklin-Simpson 30, Allen Co.-Scottsville 7

Greenup Co. 40, Rowan Co. 0

Hancock Co. 52, Butler Co. 14

Hazard 38, Pikeville 26

Henderson Co. 38, Muhlenberg County 8

Holmes 14, Cov. Holy Cross 0

Johnson Central 59, East Carter 0

Knox Central 36, Clay Co. 8

LaRue Co. 40, Bethlehem 0

Lewis Co. 38, Pendleton Co. 30

Lex. Lafayette 44, Lex. Paul Dunbar 0

Lou. Butler 19, Lou. DuPont Manual 13

Lou. Christian Academy 26, Meade Co. 7

Lou. DeSales 42, North Hardin 0

Lou. Doss 49, Lou. Fairdale 21

Lou. Fern Creek 49, Lou. Iroquois 14

Lou. Male 34, Lou. Pleasure Ridge Park 13

Lou. Moore 47, Breckinridge Co. 0

Lou. Southern 29, Lou. Atherton 22

Lou. Trinity 28, Lou. St. Xavier 0

Lou. Waggener 56, Bardstown 13

Lou. Western 49, John Hardin 13

Ludlow 54, Bishop Brossart 27

Lynn Camp 38, Clinton Co. 20

Mayfield 56, Murray 21

McCracken County 48, Ohio Co. 20

Nicholas Co. def. Berea, forfeit

North Laurel 29, Whitley Co. 14

North Oldham 34, Spencer Co. 14

Oldham Co. 39, North Bullitt 19

Owensboro Catholic 43, McLean Co. 14

Paducah Tilghman 56, Trigg Co. 7

Perry Co. Central 35, Pike Co. Central 16

Russellville 2, Fulton Co. 0

Simon Kenton 22, Beechwood 14

Somerset 16, Raceland 13

South Oldham 63, Nelson Co. 0

South Warren 42, Greenwood 11

Southwestern 34, Central Hardin 21

Taylor Co. 55, Barren Co. 0

Thomas Nelson 21, Henry Co. 20

Thomas Walker, Va. 34, Pineville 14

Wayne Co. 27, Rockcastle Co. 0

Western Hills 50, Washington Co. 20

Some scores provided by Scorestream.com, http://scorestream.com/

