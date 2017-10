Friday's Scores

By The Associated Press



PREP FOOTBALL

Anderson Co. 49, North Oldham 7

Bath Co. 55, Nicholas Co. 44

Beechwood 34, Newport Central Catholic 6

Belfry 35, Johnson Central 19

Bowling Green 28, Bullitt Central 0

Boyle Co. 56, Mercer Co. 14

Central Hardin 21, Lou. Ballard 0

Cin. St. Xavier, Ohio 16, Lou. St. Xavier 14

Collins 17, Pulaski Co. 6

Cov. Catholic 49, Campbell Co. 13

Fort Knox 74, Lou. Shawnee 0

Franklin-Simpson 55, Russellville 6

Jellico, Tenn. 44, Berea 7

LaRue Co. 43, Campbellsville 14

Lex. Henry Clay 35, Cooper 7

Lex. Tates Creek 14, Franklin Co. 9

Lou. Central 24, Lou. Pleasure Ridge Park 13

Lou. Christian Academy 28, Bullitt East 7

Lou. DeSales 41, Lou. Southern 6

Lou. Doss 14, North Hardin 9

Lou. Eastern 16, Lou. DuPont Manual 8

Lou. Holy Cross 42, Lou. Fairdale 14

Lou. Iroquois 16, Lou. Seneca 0

Lou. Ky. Country Day 27, Lou. Waggener 6

Lou. Moore 13, Henry Co. 8

Lou. Western 41, Lex. Paul Dunbar 12

Mason Co. 36, Lewis Co. 6

McLean Co. 48, Webster Co. 0

Ohio Co. 39, Butler Co. 0

Oldham Co. 14, Lou. Jeffersontown 12

Paintsville 38, Fleming Co. 6

Ridgeview, Va. 45, Pike Co. Central 21

Ryle 40, Dixie Heights 6

South Laurel 55, Harlan 18

South Oldham 42, Shelby Co. 0

Thomas Nelson 20, Bethlehem 0

Warren East 36, Bardstown 6

West Carter 41, Fairview 18

