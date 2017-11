Tuesday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Beechwood 60, Boone Co. 57

Bullitt Central 68, Thomas Nelson 39

Central Hardin 62, Nelson Co. 25

Cooper 50, Campbell Co. 37

George Rogers Clark 82, Nicholas Co. 32

Johnson Central 84, Boyd Co. 76

Leslie Co. 66, June Buchanan 46

Lex. Bryan Station 70, Boyle Co. 53

Lou. Fern Creek 87, Lou. Pleasure Ridge Park 63

Lou. Trinity 85, Bullitt East 51

Mason Co. 80, St. Patrick 31

McCreary Central 68, Rockcastle Co. 55

Newport Central Catholic 71, St. Henry 52

North Laurel 80, Garrard Co. 58

Ohio Co. 68, Meade Co. 66

Paris 73, Franklin Co. 63

Pendleton Co. 79, Bracken Co. 36

Pineville 89, Corbin 40

Riverside Christian 43, Ky. School for the Deaf 39

Robertson County 78, Augusta 62

Russell Co. 65, Jackson Co. 59

Scott Co. 91, Cordia 66

Somerset 46, Estill Co. 41

South Oldham 81, Lou. DeSales 70

Spencer Co. 51, Lou. Ky. Country Day 24

West Carter 63, Fairview 56

Wolfe Co. 100, Lee Co. 20

GIRLS BASKETBALL

Adair Co. 52, Cumberland Co. 26

Bell Co. 57, Oneida Baptist 25

Bethlehem 54, Hart Co. 48

Calloway Co. 55, Fulton Co. 36

Dixie Heights 57, Cooper 50

Estill Co. 65, Model 42

Floyd Central 51, Magoffin Co. 35

Glasgow 53, Somerset 29

Graves Co. 77, Livingston Central 23

Jackson City 54, June Buchanan 46

Leslie Co. 61, Hazard 56

Lex. Lafayette 79, Lex. Tates Creek 14

Lou. Ballard 58, Lou. Atherton 9

Lou. Brown 44, Lou. St. Francis 42

Lou. Butler 56, John Hardin 34

Lou. Collegiate 56, Whitefield Academy 54, OT

Lou. Doss 57, Lou. Southern 35

Lou. Eastern 70, Lou. DuPont Manual 66

Lou. Portland Christian 48, Ky. School for the Deaf 7

Lyon Co. 40, Caldwell Co. 37

Menifee Co. 76, Elliott Co. 60

Monroe Co. 60, Franklin-Simpson 41

Nelson Co. 70, Central Hardin 50

S. Point, Ohio 58, Greenup Co. 35

South Warren 73, Allen Co.-Scottsville 45

Taylor Co. 46, Washington Co. 43

Thomas Nelson 51, Bullitt Central 18

Walton-Verona 57, Lex. Paul Dunbar 50

Warren East 76, Metcalfe Co. 49

