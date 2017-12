Friday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Berea 71, Dayton 47

Bracken Co. 96, Williamstown 70

Breckinridge Co. 80, Frederick Fraize 34

Collins 83, Harrison Co. 44

Elizabethtown 80, Marion Co. 63

Greenup Co. 56, Russell 44

Harlan Co. 59, Letcher County Central 54

Knox Central 71, Cordia 54

Lou. Fairdale 102, Lou. Holy Cross 85

Lou. Trinity 86, Pulaski Co. 76

Lou. Waggener 64, Lou. Valley 57

Madison Central 63, Lex. Lafayette 57

Model 73, Lee Co. 17

Newport 77, Day. Ponitz Tech., Ohio 70

Nicholas Co. 80, Augusta 63

North Bullitt 56, Bardstown 40

North Hardin 80, Fort Knox 58

North Oldham 57, Frankfort 54

Owsley Co. 64, Riverside Christian 23

Pendleton Co. 70, Clay Co. 62

Pike Co. Central 104, Ambassador Christian Academy, W.Va. 69

Scott 75, Montgomery Co. 50

Scott Co. 69, Lou. Ballard 63

GIRLS BASKETBALL

Ballard Memorial 65, Fulton City 27

Campbellsville 54, Cumberland Co. 22

Casey Co. 50, Wayne Co. 38

Edmonson Co. 64, Warren East 27

Elliott Co. 62, Rose Hill Christian 42

Fairview 50, Hannan, W.Va. 24

Floyd Central 50, Sheldon Clark 40

Gallatin Co. 54, North Oldham 31

Lincoln Co. 70, Rockcastle Co. 30

Lou. Eastern 76, Lou. Central 35

Lou. Jeffersontown 51, Lou. Pleasure Ridge Park 48

Lou. Male 73, Lou. DuPont Manual 61

Lou. Sacred Heart 78, Lou. Seneca 19

Lou. Southern 60, Lou. Western 24

McCracken County 67, Livingston Central 36

Newport 70, Ludlow 38

Owen Co. 50, Bellevue 40

Owensboro Catholic 73, Meade Co. 62

Owsley Co. 74, Riverside Christian 34

Pike Co. Central 80, Ambassador Christian Academy, W.Va. 30

Russell Co. 45, Logan Co. 37

Shelby Valley 80, Jenkins 35

South Warren 56, Barren Co. 38

Southwestern 67, Somerset 46

Wolfe Co. 68, Oneida Baptist 17

