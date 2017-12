Saturday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Beth Haven 63, Community Christian (Paducah) 46

Butler Co. 81, Thomas Nelson 36

Cov. Holy Cross 65, Boone Co. 57

Cumberland Co. 75, Edmonson Co. 57

Frankfort 84, Madison Central 45

Gallatin Co. 76, Collins 65

Knox Central 88, Mercer Co. 72

Lou. Collegiate 68, Fort Knox 54

Lou. Male 76, Clinton Co. 69, OT

Lou. Pleasure Ridge Park 86, Lou. Seneca 72

Owsley Co. 69, Jenkins 60

Pike Co. Central 83, Magoffin Co. 60

Raceland 65, Rose Hill Christian 43

Shelby Valley 76, Harlan 54

Simon Kenton 74, Highlands 64

Somerset 57, Lincoln Co. 41

St. Henry 74, Ludlow 43

Todd Co. Central 85, Fulton City 53

Trimble Co. 57, Eminence 47

Williamsburg 70, Red Bird 42

Wolfe Co. 70, Letcher County Central 58

Berea Classic

Berea 60, J. Frank White Academy, Tenn. 31

Berea 71, Lee Co. 33

Model 69, Dayton 17

Model 83, J. Frank White Academy, Tenn. 39

Washington Co. 62, Dayton 26

Washington Co. 71, Lee Co. 21

Campbellsville Tournament

Campbellsville 83, Hart Co. 75

Elizabethtown 81, Monroe Co. 77

Coach David Feeback Classic

Lou. Brown 66, Burgin 57

Corky Cox Classic

LaRue Co. 65, East Jessamine 53

Lou. Iroquois 71, Lou. Eastern 65

EKC Tournament

Lewis Co. 63, West Carter 47

Morgan Co. 56, East Carter 53

Kentucky Challenge

Lex. Bryan Station 70, Dixie Heights 41

Lou. Butler 72, Beechwood 47

Whitley Co. 64, Conner 45

Legacy Nissan Classic

George Rogers Clark 62, Scott 60

Lou. Trinity 79, Arden Christ School, N.C. 64

South Laurel 63, Cordia 56

Marshall County Tournament

Olive Branch, Miss. 91, Adair Co. 78

Muhlenberg County Tournament

Daviess Co. 68, Bowling Green 62

Henderson Co. 58, Barren Co. 57

Murray Bank Holiday Classic

Blackman, Tenn. 56, Graves Co. 43

Murray 59, Livingston Central 53

Ohio Valley Hoops Classic

Hilliard Bradley, Ohio 70, Cooper 68

Shelby County Tournament

Boyd Co. 84, Grant Co. 78

Taylorsville Tip-Off Classic

Lou. St. Xavier 62, North Oldham 44

Newport Central Catholic 73, Lou. DeSales 72

Oldham Co. 96, Rock Creek Academy, Ind. 66

Spencer Co. 72, Taylor Co. 52

West Jessamine 91, Lou. Fairdale 77

Vikings Classic

S.C. School for the Deaf & Blind, S.C. 54, Ky. School for the Deaf 27

Tennessee School for the Deaf and Blind, Tenn. 50, Ky. School for the Deaf 13

GIRLS BASKETBALL

Allen Co.-Scottsville 58, Central Hardin 52

Apollo 58, Warren Central 23

Breathitt Co. 63, Riverside Christian 23

Bullitt East 58, Graves Co. 49

Calvary Christian 60, Burgin 18

Can. Glenoak, Ohio 67, Ryle 65

Cin. West Clermont, Ohio 55, Simon Kenton 52

Clay Co. 60, Bell Co. 44

Clay County, Tenn. 60, Bell Co. 44

Conner 67, New Carlisle Tecumseh, Ohio 65

Edmonson Co. 62, Cumberland Co. 22

Elliott Co. 52, Buckhorn 42

Eminence 55, Trimble Co. 44

Frederick Douglass 53, Lex. Sayre 50

Garrard Co. 44, Berea 24

Harrison Co. 58, Bellevue 29

Hazard 73, Estill Co. 54

Hopkins Co. Central 55, Fairfield, Ill. 48

Jackson Co. 84, Oneida Baptist 19

June Buchanan 54, Piarist 35

Knott Co. Central 85, Owsley Co. 69

LaRue Co. 40, Daviess Co. 35

Lawrence Co. 63, Phelps 50

Letcher County Central 59, Powell Co. 56

Lex. Paul Dunbar 75, Perry Co. Central 60

Lexington Catholic 46, West Jessamine 33

Lou. Collegiate 44, Fort Knox 34

Lou. Ky. Country Day 54, Lou. Western 20

Lou. Sacred Heart 47, Pickerington Cent., Ohio 44

Ludlow 63, Beechwood 32

McCreary Central 47, Corbin 44

Mooresville, Ind. 59, Dixie Heights 45

Muhlenberg County 55, Barren Co. 47

North Bullitt 54, Grant Co. 45

North Oldham 60, Lou. Southern 10

Northwestern, Ind. 42, Highlands 25

Paris 76, East Jessamine 62

Pike Co. Central 64, Magoffin Co. 44

South Laurel 41, Cov. Holy Cross 22

South Oldham 71, Lou. Atherton 40

South Warren 79, Murray 73

Spencer Co. 62, Lou. Holy Cross 40

St. Henry 56, Bracken Co. 21

Walton-Verona 54, Greenup Co. 32

Western Hills 69, Lou. Shawnee 10

Williamstown 31, Calvary Christian 23

Coach Wilson Classic

Leslie Co. 83, Jenkins 50

EKC Tournament

Rowan Co. 53, Bath Co. 40

Russell 65, Fairview 24

Marshall County Hoop Fest

Carterville, Ill. 46, Elizabethtown 36

Shelby County Rockets Legends Classic

Lex. Lafayette 58, Shelby Co. 32

St. Patrick Catholic Classic

Bethlehem 63, St. Patrick 31

Bethlehem 62, Ironton St. Joseph, Ohio 17

Viking Classic

Ky. School for the Deaf 49, S.C. School for the Deaf & Blind, S.C. 16

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.