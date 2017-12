Tuesday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Ashland Blazer 61, S. Point, Ohio 53

Augusta 65, Calvary Christian 59

Bethlehem 58, Thomas Nelson 54, OT

Bishop Brossart 76, St. Patrick 52

Bourbon Co. 73, Mason Co. 68, OT

Bowling Green 67, Elizabethtown 46

Boyle Co. 79, Somerset 74

Campbell Co. 77, Cov. Holy Cross 59

Central Hardin 56, Grayson Co. 54

Coal Grove Dawson-Bryant, Ohio 48, Raceland 29

Collins 78, Franklin Co. 38

Cordia 65, Hazard 57

Cov. Catholic 93, St. Henry 51

Elliott Co. 66, Greenup Co. 54

Frankfort 73, Lex. Sayre 38

Garrard Co. 69, Washington Co. 66

Harlan Co. 60, Bell Co. 53

Henry Co. 77, Eminence 63

Jackson Co. 80, Lee Co. 22

John Hardin 98, Fort Knox 42

LaRue Co. 43, North Hardin 37

Letcher County Central 61, Betsy Layne 43

Lex. Christian 75, Lex. Tates Creek 41

Lexington Catholic 77, Corbin 48

Lou. Butler 69, Bullitt East 55

Lou. DeSales 60, Bardstown 46

Lou. Doss 74, Lou. Iroquois 71

Lou. Fern Creek 81, Lou. Seneca 41

Lou. Holy Cross 55, Lou. Western 50

Lou. Ky. Country Day 64, Whitefield Academy 54

Lou. Pleasure Ridge Park 81, Lou. DuPont Manual 58

Lou. St. Francis 75, Lou. Shawnee 46

Lou. St. Xavier 79, Lou. Central 53

Lou. Valley 77, Beth Haven 28

Lou. Waggener 77, Lou. Moore 59

Madison Central 67, George Rogers Clark 46

Meade Co. 55, Providence, Ind. 54

Newport 59, Boone Co. 56

Owsley Co. 62, June Buchanan 40

Pendleton Co. 81, Nicholas Co. 45

Prestonsburg 103, Jenkins 59

Robertson County 91, Bracken Co. 56

Simon Kenton 66, Ryle 53

South Oldham 48, Spencer Co. 47

Southwestern 66, Casey Co. 34

Thomas Walker, Va. 61, Pineville 58

Walton-Verona 51, Gallatin Co. 31

West Jessamine 87, Danville 61

Williamsburg 81, Jellico, Tenn. 52

Woodford Co. 77, Western Hills 35

EKC Tournament

Lewis Co. 69, Bath Co. 55

Morgan Co. 73, Russell 51

Rowan Co. 36, West Carter 35

GIRLS BASKETBALL

Anderson Co. 54, Collins 37

Barren Co. 48, Allen Co.-Scottsville 46, OT

Caldwell Co. 55, Crittenden Co. 49

Campbell Co. 63, Lou. Male 55

Campbellsville 54, Taylor Co. 46

Casey Co. 66, Madison Central 36

Castle, Ind. 71, Henderson Co. 49

Christian Co. 63, Madisonville-North Hopkins 43

Danville 73, Pulaski Co. 53

Edmonson Co. 70, Daviess Co. 45

Elizabethtown 56, Nelson Co. 33

Floyd Central 53, June Buchanan 17

Franklin Co. 62, Lex. Lafayette 58

Fulton Co. 71, Community Christian (Paducah) 32

Hancock Co. 62, Frederick Fraize 53

Harlan 59, Middlesboro 28

John Hardin 68, LaRue Co. 45

Lee Co. 81, Jackson Co. 48

Lex. Christian 61, Lex. Tates Creek 56

Lex. Paul Dunbar 85, Madison Southern 59

Livingston Central 44, Lyon Co. 41

Logan Co. 62, Ohio Co. 40

Lou. Brown 46, Frankfort 42

Lou. Collegiate 53, Bullitt Central 32

Lou. Doss 65, Lou. Iroquois 31

Lou. Fern Creek 100, Lou. Seneca 44

Ludlow 43, Calvary Christian 42

Marion Co. 80, Lou. Fairdale 15

McCracken County 41, Calloway Co. 40

Meade Co. 54, Grayson Co. 43

North Bullitt 93, Lou. Southern 31

Owen Co. 55, Switzerland Co., Ind. 48

Owensboro Catholic 76, Warren Central 27

Piarist 46, Cordia 37

Powell Co. 79, Jackson City 27

Rockcastle Co. 58, Estill Co. 48

Ryle 55, Scott 44

Scott Co. 76, Lex. Sayre 29

Shelby Valley 73, Teays Valley Christian, W.Va. 59

Spencer Co. 57, North Oldham 44

Warren East 61, Russellville 29

Whitefield Academy 64, Lou. Ky. Country Day 27

Whitley Co. 59, Garrard Co. 23

Williamstown 62, Cov. Catholic 14

City of Metropolis Tournament

Graves Co. 58, Carbondale, Ill. 23

WYMT Mountain Classic

South Laurel 77, Leslie Co. 54

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.