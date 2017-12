Monday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Ashland Blazer 66, Rose Hill Christian 17

Berea 70, Pineville 63

Beth Haven 54, Evangel Christian 48

Breathitt Co. 85, Riverside Christian 25

Community Christian (Independence) 72, Cin. SCPA, Ohio 41

Model 82, Burgin 31

Newport 84, Beechwood 68

Newport Central Catholic 97, Dayton 42

North Laurel 80, Oneida Baptist 45

Pendleton Co. 62, Augusta 39

Pike Co. Central 77, Jenkins 38

Raceland 53, Elliott Co. 47

South Oldham 86, Cov. Holy Cross 75

Walton-Verona 74, Eminence 22

GIRLS BASKETBALL

Ashland Blazer 80, Raceland 35

Augusta 77, Pendleton Co. 74, OT

Barbourville 74, Thomas Walker, Va. 41

Bishop Brossart 61, Dixie Heights 29

Calvary Christian 41, Heritage Christian Academy 20

Central Hardin 64, North Hardin 47

Christian Co. 67, Grayson Co. 48

Collins 59, Western Hills 47

East Jessamine 64, Powell Co. 61

Garrard Co. 55, Pulaski Co. 45

George Rogers Clark 70, Madison Central 39

Grant Co. 82, Williamstown 30

Hazard 61, Clay Co. 53

Johnson Central 69, Letcher County Central 55

Leslie Co. 74, Buckhorn 42

Lex. Lafayette 67, Lex. Christian 32

Lloyd Memorial 34, Gallatin Co. 32

Lou. Southern 45, Lou. Ky. Country Day 37

Ludlow 49, Villa Madonna 31

Marion Co. 76, Thomas Nelson 50

Mayfield 62, St. Mary 30

Model 60, Burgin 26

North Laurel 78, Oneida Baptist 14

Paintsville 72, Morgan Co. 40

Rose Hill Christian 42, Hannan, W.Va. 31

Rowan Co. 63, Greenup Co. 41

Russell Co. 73, Metcalfe Co. 57

Scott Co. 88, Lex. Henry Clay 58

Shelby Valley 42, Pikeville 40

South Laurel 70, McCreary Central 31

South Oldham 76, Eminence 63

Taylor Co. 52, Caverna 37

Walton-Verona 62, Boone Co. 52

Warren East 40, Franklin-Simpson 27

West Carter 68, Fairview 37

Whitley Co. 54, Lynn Camp 20

Wolfe Co. 62, Cordia 14

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.