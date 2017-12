Friday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Bath Co. 58, Fleming Co. 54

Bethlehem 75, Washington Co. 74

Betsy Layne 55, Lawrence Co. 49

Bishop Brossart 58, Bracken Co. 32

Cov. Holy Cross 56, Lloyd Memorial 41

Elizabethtown 87, Lou. DeSales 83

Fairview 52, Ironton St. Joseph, Ohio 46

Floyd Central 80, Prestonsburg 65

George Rogers Clark 71, Paris 64

Henry Co. 53, Owen Co. 29

John Hardin 55, North Hardin 51

Knott Co. Central 83, Cordia 65

Lex. Bryan Station 77, Lincoln Co. 66

Lou. Butler 69, Lou. Male 48

Lou. Doss 76, Lou. Seneca 64

Lou. Pleasure Ridge Park 75, Lou. Holy Cross 56

Lou. St. Xavier 68, Lou. Christian Academy 51

Ludlow 67, Silver Grove 29

Marion Co. 90, Cumberland Co. 48

Mayfield 92, Carlisle Co. 59

Mercer Co. 89, West Jessamine 77

Morgan Co. 69, Jackson City 35

North Oldham 47, Spencer Co. 44

Oldham Co. 53, Walton-Verona 51

Owensboro 67, Apollo 49

Pendleton Co. 81, Harrison Co. 60

Red Bird 82, Lee Co. 37

Rose Hill Christian 70, Riverside Christian 35

St. Henry 74, Dayton 39

Trimble Co. 81, St. Patrick 65

Webster Co. 79, Dawson Springs 50

Whitley Co. 67, Lynn Camp 57

Berea Tournament

Owsley Co. 67, Evangel Christian 65

Louisville Invitational Tournament

Lou. Collegiate 81, Lou. Walden 27

Pike County Central Tournament

Ashland Blazer 76, Perry Co. Central 63

Knox Central 77, Johnson Central 69

GIRLS BASKETBALL

Apollo 56, Owensboro 38

Augusta 59, Cov. Latin 35

Bardstown 71, Thomas Nelson 50

Bethlehem 66, Washington Co. 28

Boyle Co. 73, Somerset 57

Bullitt Central 29, Lou. Atherton 28

Caldwell Co. 55, University Heights 52

Casey Co. 59, Rockcastle Co. 48

Dixie Heights 73, Pendleton Co. 31

Elizabethtown 69, Central Hardin 31

Fairview 32, Ironton St. Joseph, Ohio 30

Floyd Central 67, Prestonsburg 53

Franklin Co. 68, Frankfort 34

Fulton City 46, St. Mary 30

Fulton Co. 64, Cairo, Ill. 52

George Rogers Clark 76, Paris 35

Harlan Co. 73, Harlan 33

Lawrence Co. 59, Betsy Layne 57

Lex. Paul Dunbar 57, Lex. Christian 24

Logan Co. 41, Todd Co. Central 35

Lou. Ballard 73, North Oldham 43

Lou. Doss 78, Lou. Seneca 52

Lou. DuPont Manual 85, Lou. Central 49

Lou. Moore 55, Lou. Valley 53

Lou. Waggener 46, Lou. Fairdale 14

Madison Central 66, Berea 27

Meade Co. 61, Breckinridge Co. 51

Owen Co. 52, Henry Co. 24

Owensboro Catholic 69, Daviess Co. 38

Paintsville 55, Magoffin Co. 35

Russell 59, Bath Co. 31

Scott Co. 83, Muhlenberg County 70

Shelby Valley 50, Johnson Central 37

Sheldon Clark 52, Rowan Co. 40

South Laurel 71, Whitley Co. 56

Webster Co. 55, Madisonville-North Hopkins 26

Williamsburg 43, Lynn Camp 32

Woodford Co. 70, West Jessamine 69

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.