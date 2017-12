2017 Indiana Class 6A all-state team

By The Associated Press



INDIANAPOLIS (AP) - CLASS 6A

OFFENSE

QB_Reese Taylor, 5-11, 170, Sr., Indianapolis Ben Davis

RB_Johnny Adams, 5-10, 190, Sr., Indianapolis Ben Davis

RB_Sampson James, 6-1, 205, Jr., Avon

WR_David Bell, 6-2, 195, Jr., Warren Central

WR_Isaac Guerendo, 6-1, 195, Sr., Avon

WR_Broc Thompson, 6-2, 175, Sr., Indianapolis Ben Davis

OL_Branson Deen, 6-3, 255, Sr., Lawrence Central

OL_Luke Martin, 6-3, 285, Sr., Fishers

OL_Justin Britt, 6-4, 280, Jr., Warren Central

OL_Payton Lamping, 6-2, 270, Jr., Franklin Central

OL_Payton Ditchley, 6-3, 275, Sr., Franklin Central

K_Ben Norton, 6-1, 165, Sr., Fishers

ALL-PURPOSE_Christian Covington, 5-10, 190, Sr., Fort Wayne Snider

DEFENSE

DL_Lawrence Johnson, 6-3, 305, Sr., Fort Wayne Snider

DL_Beau Robbins, 6-4, 240, Jr., Carmel

DL_Antrez Baker, 6-4, 235, Sr., Brownsburg

DL_Willie Ervin, 6-2, 200, Sr., Indianapolis Ben Davis

LB_Johnny May, 6-0, 225, Sr., Hamilton Southeastern

LB_Cameron McGrone, 6-1, 215, Sr., Lawrence Central

LB_Joey Schmidt, 6-2, 220, Jr., Carmel

DB_Paul Moala, 6-1, 205, Sr., Penn

DB_D.J. Johnson, 6-0, 178, Sr., Indianapolis North Central

DB_Elijah Ball, 6-0, 200, Sr., Indianapolis Ben Davis

DB_Jontae Dobson, 5-10, 180, Sr., Indianapolis Ben Davis

P_Max Chaffee, 6-0, 185, Sr., Penn

HONORABLE MENTION

QB_Dylan Bishop, Franklin Central; Jordan Garrett, Indianapolis Pike; Trenton Kelley, Columbus North; Anthony Maceo, Portage; Donyell Meredith, Lawrence Central; Cameron Misner, Avon; Eddie Schott, Southport; Kyle Strakis, Brownsburg; Mathew Wilkerson, Lafayette Jeff; Jiya Wright, Homestead.

RB_Keishon Edwards, Fort Wayne Northrop; Romeir Elliott, Warren Central; Camari Hunt, Carmel; Marquis Munoz, Lafayette Jeff; Michael Pitz, Franklin Central; Carson Steele, Center Grove.

WR_Justin Becker, Fort Wayne Carroll; Atticus Clouse, Carmel; Jaylen Flemmons, Columbus North; Jesse Harper, Valparaiso; Jermaine Hoskins, Indianapolis Ben Davis; Bryce Kirtz, Brownsburg; Cole Maguire, Indianapolis North Central; Jay Segal, Lafayette Jeff; Luke Shayotovich, Avon; Dean Tate, Warren Central; Zach Usenick, Penn; Donivan Wright, Lawrence Central.

TE_Isaiah Dunnuck, Fishers.

OL_Kendal Alexis, Lawrence North; Addison Batton, Avon; D.J. Bowles, Avon; Garrett Carroll, Penn; Payton Ditchley, Franklin Central; Michael Jerrell, Indianapolis Pike; Ty McCaskill, Penn; David Morris, Indianapolis Ben Davis; Matthew Robinson, Westfield; Alex Scott, Chesterton.

K_Jack James, Fort Wayne Snider; Jack Knight, Noblesville.

DL_Trent Bowsher, Perry Meridian; Cole Brevard, Carmel; Tico Brown, Homestead; Michael Dahlkamp, Lake Central; Austin Daming, Center Grove; Dalton Davis, Noblesville; Lucas Hunter, Center Grove; Madison Norris, Hamilton Southeastern; Reece Staples, Valparaiso; Trent Taylor, Warren Central; Cole Williams, Center Grove.

LB_Tyler Bukur, Valparaiso; Collin Caldwell, Westfield; Brittain Chandler, Lafayette Jeff; Mario Coles, Franklin Central; Sir'Zion Dance, Indianapolis Ben Davis; Emmanuel Davis, Fishers; Eddie Dziennik, Noblesville; Drake Guerrero, Portage; Jaylin Johnson, Indianapolis Pike; Brigham Kleinhenz, Columbus North; Keilan Laws, Indianapolis Ben Davis; Ben Leary, Carmel; Jackson Long, Lake Central; Lane McClone, Warsaw; Seth Sontich, Fishers; Ramon Stallings, Indianapolis North Central; Jalen Stringer, Warren Central; Sevonte Sumpter-Bey, Brownsburg; Caden Watson, Crown Point; Cody Wilkerson, Chesterton; Elijah Williams, Indianapolis Pike.

DB_Manny Bellamy, Lawrence Central; Julius Brents, Warren Central; Gabe Collins-Green, Southport; Reece Crossin, Valparaiso; Nate Frey, Carmel; Zane Greene, Indianapolis Pike; J.D. Harris, Columbus North; Koby Hauser, Westfield; J.D. Harris, Columbus North; Ethan Hoover, Fort Wayne Snider; Harold Jones, Lawrence North; Kamryn Molton, Avon; Michael Scarsella, Valparaiso; Tyler Watson, Center Grove; Sedric Wright-Enlow, Lafayette Jeff.

