2017 Indiana Class 4A All-State Team

INDIANAPOLIS (AP) - CLASS 4A

OFFENSE

QB_Andrew McCormick, 6-1, 205, Sr., East Noble

RB_Tor'jon Evans, 5-5, 155, So., Evansville Central

RB_Mitchell Orschell, 5-9, 160, Sr., Franklin County

WR_Isaiah Dunham, 6-2, 195, Sr., Evansville Reitz

WR_Luke Bumbalough, 6-0, 175, Jr., New Castle

TE_Justin Brown, 6-4, 220, Sr., East Central

OL_Joe Tippmann, 6-6, 283, Jr., Fort Wayne Dwenger

OL_Elisha Tipping, 6-2, 260, Sr., Wawasee

OL_Luke Watson, 6-4, 275, Sr., New Haven

OL_Micah Yoder, 6-2, 185, Sr., Northridge

OL_Dane Smith, 6-2, 260, Sr., Mooresville

K_Ben VonGunten, 6-0, 165, Sr., Leo

ALL-PURPOSE_Tyler Knepley, 6-2, 210, Sr., Western

DEFENSE

DL_Blake Jansky, 6-1, 192, Jr., Lowell

DL_Isaiah Hulse, 6-0, 225, Sr., Beech Grove

DL_Ryan Pisarski, 6-0, 285, Sr., Hobart

DL_Joseph Wharton, 6-3, 220, Sr., Hammond Morton

LB_Kadafi Coleman, 5-11, 209, Sr., Griffith

LB_Andrew Ault, 5-10, 185, Jr., Western

LB_Tim Johns, 6-3, 230, Sr., Greenwood

DB_Jordan Jusevitch, 6-0, 205, Sr., Lowell

DB_Devonta Hall, 5-10, 160, Jr., South Bend Washington

DB_Connor Utley, 5-10, 150, Sr., Northridge

DB_Malik Chatman, 6-2, 173, Sr., Jasper

P_Josh Fryar, 6-5, 280, So., Beech Grove

HONORABLE MENTION

QB_Seth Gallman, Greenwood; Alex Maxwell, East Central; Niah Williams, New Castle; Nicholas Wilson, New Prairie.

RB_Luke Conner, Boonville; Damon Lux, Shelbyville; Da'ziaun Sargent, Evansville Reitz; Charlie Spegal, Delta; Logan Storie, East Central; Jaylen Washington, Lebanon.

WR_Darrell Brown, Marion; Jon Eineman, Mooresville; Jaeger Gill, Lowell; Eli Pancol, Pendleton Heights; Heisman Skeens, Mississinewa.

TE_Conner Battinau, Greenwood; Mitchell Wildman, Lowell.

OL_Dominic Appleton, South Bend St. Joseph; Mitchell Campbell, Fort Wayne Dwenger; Amari Curtis, Culver Academies; Noah Hammond, Franklin County; Mark Hiestand, South Bend St. Joseph; Aidan Kendall, South Bend Riley; Isaiah McWilliams, South Bend Washington; Alex Faulkner, Mishawaka.

K_Michael Garrett, Fort Wayne Dwenger; Andrew Han, South Bend St. Joseph; Jake Wallman, Mooresville.

DL_Andy Ashburn, Western; Darius Alexander, Fort Wayne Wayne; David Deossett, Boonville; Jacob Fabini, Fort Wayne Dwenger; Daniel Flaherty, New Prairie; Will Ingle, NorthWood; Isaac Johnson, Fort Wayne South; Nick Young, Greenwood.

LB_Trevor Adler, Lebanon; Rick Bearden, Western; Kenny Cook, East Noble; Carlis Falls-Wells, Evansville Bosse; Kiave Guerrier, Evansville Central; Braydon Hart, Angola; Mason Hunt, Delta; Nate LaFree, Plymouth; Ryan Spangler, Mooresville; Bryce Taylor, Greenwood; Tanner Yocum, East Central.

DB_Trevor Cook, Northview; Romeo Echols, Beech Grove; Sam Lewis, Shelbyville; Nathan Lloyd, East Central; Brian Loudermilk, Culver Academies; Cade McCoin, Mississinewa; DeAndre Smart, NorthWood; Bronson Yoder, NorthWood.

P_Brandt Applegate, Yorktown; Alec Brunson, DeKalb; Aaron Martin, Jennings County; Bailey Salary, Fort Wayne Wayne.

