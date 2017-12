2017 Indiana Class 2A All-State Team

By The Associated Press



INDIANAPOLIS (AP) - CLASS 2A

OFFENSE

QB_Jayce Harter, 6-2, 195, Sr., Southridge

RB_Andrew Barajas, 5-7, 150, Sr., Eastbrook

RB_Jack Rhoades, 6-1, 192, Sr., Woodlan

RB- Alex Stewart, 5-7, 170, Sr., North Posey

WR_Caleb Burkett, 6-1, 171, Sr., Tipton

WR_Zac Minnich, 6-1, 185, Sr., Milan

WR_Jonathan Pinyot, 6-0, 185, Sr., Heritage Christian

TE- Donald Guerrant, 6-0, 206, Sr., Woodlan

OL_Ryan Dziewicki, 6-0, 250, Sr., Boone Grove

OL_Robby Gossett, 6-3, 285, Sr., Triton Central

OL_Justus Kalley, 6-3, 270, Sr., Lapel

OL_Eric Scheeringa, 6-3, 230, Sr., North Newton

OL_Jake Taylor, 6-1, 250, Sr., Eastbrook

K_Aaron Lovell, 5-10, 155, Jr., Evansville Mater Dei

ALL-PURPOSE_A.J. Muegge, 5-11, 170, Sr., Eastern Hancock

DEFENSE

DL_Michael Boots, 6-2, 235, Sr., Evansville Mater Dei

DL_Mitchell Carter, 6-3, 211, Sr., Southridge

DL_Garrett Miller, 6-0, 225, Sr., Western Boone

DL_Nico Wankerl, 5-11, 190, Sr., Centerville

LB_Chance Howard, 6-0, 175, Sr., Linton-Stockton

LB_Jesse Kissel, 6-1, 215, Sr., North Posey

LB_Ben Korniak, 5-10, 200, Sr., Rensselaer

LB_Kody Witham, 6-1, 210, Sr., Centerville

DB_Keaton Cox, 5-9, 180, Sr., Linton-Stockton

DB_Joe Huff, 5-9, 155, Sr., Shenandoah

DB_Drew Lowery, 5-9, 185, Sr., Indianapolis Scecina

DB_Jack Wright, 6-3, 190, Sr., Indianapolis Scecina

P_Tyler Smith, 6-2, 205, Sr., Paoli

HONORABLE MENTION

QB_Mac Ayres, Indianapolis Scecina; Nino Barbosa, Whiting; Justin Durkes, Woodlan; Peyton Estes, Heritage Christian; Levi Frazier, Lapel; Ty Lawson, Paoli; Jarett Lewis, Eastern Hancock; Travis McGuire, Frankton; Dylan Paul, Boone Grove; K.J. Roudebush, Tipton; Chris Valentine, Speedway; Manning Webb, South Spencer; Spencer Wright, Western Boone.

RB_Jair Adams, Heritage Christian; Alfred Armour, Indianapolis Howe; Ethan Demaree, Triton Central; Cobie Dillard, Indianapolis Scecina; Sam Jackson, Speedway; Jed Minnich, Milan; Jordan Owens, Rensselaer; Chris Pritchett, Centerville; Chase Rheinlander, Evansville Mater Dei; Ryan Solomon, Western Boone; Ian Strange, Paoli.

WR_Sam Englert, Forest Park; David Baker, Indianapolis Scecina; Logan Benson, Western Boone; Conner Gill, Lapel; Walker Massey, Evansville Mater Dei; Dietrich Sears, Paoli; Luke Stoker, Tipton; Jaylen Taylor, South Spencer.

TE_Caleb Bloom, Lapel; Clay Dalton, Eastbrook.

OL_Michael Campbell, Paoli; Dane Castleman, Woodlan; Owen Davisson, Rensselaer; David Delph, Frankton; Dylan Frost, Shenandoah; Dalton Guffey, Shenandoah; Dominique Hampton, Speedway; Drew Lovan, Shenandoah; Patrick Lyons, Indianapolis Scecina; Jevin Malkey, Winchester; Nathan Ozenbaugh, Manchester; John Rohrig, Milan; Ethan Smith, Boone Grove; Brady Stephens, Eastern Hancock; Luke Wilkening, Boone Grove.

K_Asher King, Heritage Christian; Malachi Qualls, Lapel; Zane Shilts, Eastbrook; Nathan Slack, Tipton; Lance VanMatre, Eastern (Greentown).

DL_Nathan Burgan, Milan; Alexander Burton, Eastern Hancock; Cole Cooper, Centerville; Wilson Daulton, Rochester; Matt Gentry, Southridge; Cameron Ginter, Cascade; Baily Gravely, Clarksville; Bradley Groover, River Forest; Jaret Humphrey, Lewis Cass; Zack Meus, Heritage Christian; Jacob Miller, Eastern Hancock; Trevor Savage, Alexandria; Orrin Schmidt, Milan; Preston Scott, Lapel; Aidan Stevens, Rensselaer.

LB_Ethan Christy, North Putnam; Mason Durrett, Triton Central; Zane Gilbreath, Rochester; Xaine Kirby, Eastbrook; Chase London, Tipton; Ethan Lowry, Heritage Christian; Jackson Mann, Evansville Mater Dei; Luke Monize, Eastern (Greentown); Josh Myers, Shenandoah; Dallas Pugsley, Shenandoah; Issac Salinas, Delphi; Brian Spears, Boone Grove; Sebestian Spieth, Woodlan; Luke Standish, Rensselaer; Garrett Thomas, Knightstown; Colin Wagner, North Newton; Nick Wagner, Manchester; Devin Weakley, Western Boone; Nick Winders, Cloverdale; Tyishaun Woods, Indianapolis Scecina.

DB_Blake Carroll, Delphi; Ahlan Howard, Woodlan; Josiah Hudson, Lapel; Kaleb McCubbins, Providence; John McGrew, Evansville Mater Dei; Cade Pritchett, Mitchell; Tucker Schank, Southridge; Aaron Steele, Triton Central; Colt Wagner, North Newton.

P_Tyler Burton, Knightstown; Tom Davenport, Whiting; Dante Torres, Centerville.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.