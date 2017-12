Wednesday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Boone Co. 72, Lloyd Memorial 48

Caverna 86, Dawson Springs 65

Christian Fellowship 45, Fulton City 43

Corbin 77, Mars, Pa. 75

Madison Southern 73, Bourbon Co. 72

Oldsmar Christian, Fla. 87, Adair Co. 61

Rowan Co. 40, Buckhorn 37, OT

West Jessamine 74, Danville 62

Arbys/KFC Holiday Classic

Lincoln Co. 61, Wayne Co. 57

Russell Co. 89, McCreary Central 81

Somerset 73, East Jessamine 55

Beth Haven Tournament

Eminence 65, Beth Haven 52

Model 67, Lou. Walden 34

Bulldog Classic

Lou. Collegiate 75, Middle College, Tenn. 61

Derby Classic

Sheldon Clark 75, Phelps 37

Hancock County Tournament

Central Hardin 68, Providence, Ind. 49

Jeffersonville, Ind. 80, Madisonville-North Hopkins 56

Whitesville Trinity 61, Cannelton, Ind. 28

Henryville Tournament First Round

Indpls Metro, Ind. 66, Lou. Moore 54

King of the Bluegrass Tournament

Cov. Catholic 84, Ensworth, Tenn. 59

Lex. Christian 65, Mercer Co. 50

KSA Tournament, Fla.

Erie McDowell, Pa. 69, North Oldham 34

Peoples Bank Classic

Lou. Doss 66, Meade Co. 37

Lou. Male 48, Whitley Co. 38

Twin Lakes Holiday Classic

Clinton Co. 71, Marion Co. 65

Warren East Tournament

Logan Co. 65, Greenwood 43

GIRLS BASKETBALL

Barbourville 56, Clinton Co. 54

Barren Co. 57, Adair Co. 29

Beechwood 47, Pendleton Co. 41

Bell Co. 52, McCreary Central 39

Lawrence Co. 51, East Ridge 40

Lloyd Memorial 55, Bellevue 42

Miami Ferguson, Fla. 57, Franklin Co. 50

Obion County, Tenn. 80, Fulton Co. 30

Paris 56, Bullitt Central 15

Switzerland Co., Ind. 41, Trimble Co. 11

Williamsburg 62, Wayne Co. 43

Bardstown Christmas Classic

Anderson Co. 59, Marion Co. 39

Bardstown 70, Logan Co. 47

Bourbon Co. 49, Washington Co. 36

John Hardin 54, Spencer Co. 41

Food Pantry Holiday Classic

Campbellsville 51, Henry Co. 29

Casey Co. 85, Knott Co. Central 49

Green Co. 50, McLean Co. 43

North Bullitt 58, Meade Co. 39

Franklin Family Tournament

Lou. DuPont Manual 57, Danville 29

Nelson Co. 77, Wolfe Co. 46

Heritage Tennessee Christmas Tournament

Lee Co. 46, Van Buren County, Tenn. 35

Jack Burford Chevy Christmas Classic

Harrison Co. 65, Madison Southern 49

Madison Central 70, Frederick Douglass 46

Menifee Co. 49, Pulaski Co. 38

Pike Co. Central 63, Garrard Co. 46

Whitley Co. 54, Belfry 42

KSA Tournament

Edison, Va. 55, Lex. Lafayette 44

Lady Marshal Holiday Classic

Butler Co. 54, Marshall Co. 30

Graves Co. 90, Tamms (Egyptian), Ill. 25

Rockcastle Co. 54, Livingston Central 52

Murray Bank Hardwood Tournament

Calloway Co. 66, Fulton City 33

Paducah Tilghman 65, Dawson Springs 35

Nike Tournament of Champions

Riverdale Baptist, Md. 72, Lou. Sacred Heart 68

PBI/Danny Annis Classic

Hopkins Co. Central 53, Franklin-Simpson 32

Queen of the Commonwealth

Lou. Holy Cross 67, Lou. Atherton 55

Muhlenberg County 73, Lou. Pleasure Ridge Park 52

Southwestern 36, Holmes 27

Shelby County Rockets Legends Classic

Ballard Memorial 86, Lou. Valley 31

Boyle Co. 53, Collins 50

Grayson Co. 63, Carroll Co. 56

Russell Co. 55, Ballard Memorial 52

Shelby Co. 60, Lou. Valley 27

Traditional Bank Holiday Classic

Hazard 66, Scott 65, 2OT

Warren East Holiday Classic

Caverna 54, Russellville 42

Warren East 75, Metcalfe Co. 63

