Saturday's Scores

BOYS BASKETBALL Arbys Classic

Somerset 52, Lincoln Co. 41

Wayne Co. 70, Russell Co. 59

Baptist Health & Sports Rehab Holiday Classic

Christian Co. 66, Todd Co. Central 60

Webster Co. 73, Lou. Western 47

Cecilian Bank Tournament

Breckinridge Co. 73, Fort Knox 56

Lou. Holy Cross 53, Grayson Co. 46

Lou. Southern 102, Hart Co. 61

George Washington Tournament

Wesley Christian 106, Capital, W.Va. 56

Hi-Tech Signs/Graphix Holiday Classic

Cordia 63, East Ridge 52

Pike Co. Central 70, Prestonsburg 44

Pikeville 72, Morgan Co. 51

Hoops For Hope Classic

Lou. Iroquois 59, Nelson Co. 45

Spencer Co. 76, Bardstown 51

Huck Turner Tip-Off Classic

LaRue Co. 55, Harrison Co. 36

St. Henry 67, Western Hills 64

Ironton Tournament

Cols. Africentric, Ohio 66, Greenup Co. 30

J Frank White Classic

Middlesboro 59, Sunbright, Tenn. 45

Kentucky Bank Challenge

Boyd Co. 74, Paintsville 56

Estill Co. 64, Franklin Co. 46

Floyd Central 55, Letcher County Central 52

George Rogers Clark 63, Perry Co. Central 51

Knott Co. Central 66, Lou. Central 62

Lou. Eastern 69, Newport Central Catholic 66

Madison Southern 66, West Carter 43

Madison Southern 82, Shelby Valley 60

North Laurel 81, Breathitt Co. 39

Pendleton Co. 78, Belfry 72

Robertson County 77, Casey Co. 65

Rowan Co. 64, Rockcastle Co. 60

Rowan Co. 57, Bourbon Co. 43

King of the Bluegrass Tournament

Cooper 62, Cov. Catholic 59

Lou. Ballard 103, Lou. Fairdale 93

Lou. Fern Creek 65, Lou. Trinity 57

Walton-Verona 62, Mercer Co. 55

Owensboro Tournament

Bullitt East 78, Apollo 66

Daviess Co. 76, Stewarts Creek, Tenn. 54

Monroe Co. 53, Owensboro Catholic 52

Owensboro 78, Lou. St. Xavier 74

Pegasus Sports Network Best in Hoops

Lou. DeSales 58, Warren Central 51

Lou. Jeffersontown 62, Ft. Walton Beach, Fla. 48

North Bullitt 59, Grant Co. 54

Oldham Co. 88, John Hardin 60

Scott County Invitational Seventh Place

Carroll Co. 67, Rock Creek Academy, Ind. 63

Simon Kenton Invitational Tournament

Collins 79, Scott 74

Cov. Holy Cross 70, Russell 68

Simon Kenton 79, Conner 53

Smoky Mountain Holiday Classic

Barbourville 56, North Greene, Tenn. 44

Betsy Layne 57, Boyd Buchanan, Tenn. 24

Campbellsville 60, Pigeon Forge, Tenn. 52

Canal Winchester Harvest Prep, Ohio 100, Bath Co. 61

Gallatin Co. 50, Johnson Central 49

Knoxville Halls, Tenn. 56, Barren Co. 54

Lou. Ky. Country Day 61, Whitefield Academy 46

Lou. Pleasure Ridge Park 79, Harlan Co. 66

Moore County, Tenn. 53, Jackson City 44

Swauger Holiday Classic

Bishop Brossart 57, Bellevue 37

Newport 75, Lewis Co. 63

Ryle 70, Ludlow 37

GIRLS BASKETBALL

Webster Co. 59, Henderson Co. 46

North Laurel 45, Rowan Co. 41

Arby's Holiday Classic

Clinton Co. 54, McCreary Central 44

Wayne Co. 52, Bell Co. 37

Williamsburg 49, Barbourville 41

Lady Cat Classic

Oldham Co. 74, Lou. Southern 34

Whitefield Academy 63, Lou. Presentation 58

LaRue County Lady Hawks Holiday Classic

Bethlehem 58, North Hardin 45

Central Hardin 57, LaRue Co. 40

Dixie Heights 60, Grant Co. 41

Thomas Nelson 65, Breckinridge Co. 58

Owensboro Invitational Tournament

Apollo 60, Ev. Bosse, Ind. 44

Henderson Co. 46, Daviess Co. 24

Webster Co. 54, Owensboro Catholic 53

Smoky Mountain Holiday Classic

Austin-East, Tenn. 55, Magoffin Co. 45

Boyd Buchanan, Tenn. 39, Hart Co. 34

Clay Co. 32, Travelers Rest, S.C. 27

Gallatin Co. 59, Jackson City 28

North Greene, Tenn. 79, Montgomery Co. 56

Owsley Co. 64, South Oldham 60

Paintsville 53, East Hickman, Tenn. 40

Pikeville 53, Perry Co. Central 44

Whitwell, Tenn. 34, Buckhorn 25

Traditional Bank Holiday Classic

Conner 47, Lou. Mercy 44

Highlands 51, Hazard 35

Lou. Male 63, Murray 58

Murray 65, George Rogers Clark 53

Ryle 79, Lincoln Co. 77

Scott Co. 96, Boyd Co. 94, OT

South Laurel 68, Lex. Paul Dunbar 65

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Burgin vs. Whitesville Trinity, ccd.

