Thursday's Scores

BOYS BASKETBALL

Bullitt Central 59, Henry Co. 56

Campbell Co. 75, Conner 45

Elliott Co. 78, Rowan Co. 76, OT

Franklin Co. 59, Woodford Co. 47

Highlands 43, Ryle 40

Hopkins Co. Central 75, Frederick Fraize 24

Jackson City 75, Jenkins 63

Lex. Paul Dunbar 58, Lex. Henry Clay 44

Lexington Catholic 58, Lex. Tates Creek 18

Logan Co. 64, Todd Co. Central 62

Lou. DuPont Manual 59, Lou. Holy Cross 51

Lou. Jeffersontown 66, Lou. Christian Academy 43

Lou. Pleasure Ridge Park 88, Lou. Southern 68

Lou. Seneca 85, Lou. Moore 72

Lou. Shawnee 66, Lou. Collegiate 63, 2OT

Lynn Camp 101, Oneida Baptist 68

Lyon Co. 48, Livingston Central 39

Mayfield 73, South Fulton, Tenn. 45

Menifee Co. 87, Lee Co. 26

North Bullitt 62, Breckinridge Co. 54

Perry Co. Central 62, Hazard 51

Russell 65, Raceland 53

Scott Co. 78, Lex. Sayre 37

South Laurel 48, Clay Co. 36

Taylor Co. 49, North Hardin 45

Wayne Co. 54, McCreary Central 48

Whitefield Academy 85, Evangel Christian 47

10th Region All ``A'' Classic

Paris 54, Bishop Brossart 49

14th Region All ``A'' Classic

Cordia 68, Wolfe Co. 42

3rd Region All ``A'' Classic

Edmonson Co. 70, McLean Co. 67, OT

Owensboro Catholic 63, Whitesville Trinity 38

8th Region All ``A'' Classic

Carroll Co. 35, Walton-Verona 80

Gallatin Co. 71, Eminence 58

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Fulton Co. vs. St. Mary, ccd.

Letcher County Central vs. Leslie Co., ccd.

South Warren vs. Cumberland Co., ccd.

GIRLS BASKETBALL

Anderson Co. 54, Spencer Co. 47

Barren Co. 62, Monroe Co. 31

Boyd Co. 68, Ashland Blazer 59

Breckinridge Co. 54, Grayson Co. 51

Casey Co. 61, Rockcastle Co. 41

East Carter 55, Fleming Co. 36

Elizabethtown 72, Central Hardin 40

Franklin Co. 63, Woodford Co. 34

Harlan Co. 76, Lee Co. 44

Highlands 46, Mason Co. 37

Lewis Co. 56, Morgan Co. 39

Lex. Christian 56, Model 26

Lex. Lafayette 58, Lex. Bryan Station 45

Lex. Paul Dunbar 60, Lex. Henry Clay 45

Livingston Central 50, Lyon Co. 49

Lou. Doss 54, Lou. Brown 47

Lou. Moore 56, Lou. Seneca 23

Lou. Pleasure Ridge Park 70, Lou. Southern 37

Lou. Sacred Heart 65, Notre Dame 36

Mercer Co. 81, West Jessamine 36

Paducah Tilghman 71, Carroll Academy, Tenn. 21

Pulaski Co. 63, McCreary Central 43

Scott Co. 76, Lou. DuPont Manual 53

Somerset 75, Knox Central 67, OT

South Fulton, Tenn. 49, Mayfield 27

South Warren 74, Muhlenberg County 52

Todd Co. Central 60, Logan Co. 44

University Heights 56, Fort Campbell 10

10th Region All ``A'' Classic

Bishop Brossart 53, Paris 30

13th Region All ``A'' Classic

Williamsburg 47, Lynn Camp 17

3rd Region All ``A'' Classic

Edmonson Co. 50, McLean Co. 43

Owensboro Catholic 77, Whitesville Trinity 28

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Cumberland Co. vs. Hart Co., ccd.

Ky. School for the Blind vs. Riverside Christian, ccd.

Ky. School for the Deaf vs. Riverside Christian, ccd.

