Saturday's Scores

BOYS BASKETBALL

Henry Co. vs. Lou. Iroquois, ppd. to Feb 15.

Burgin vs. Lou. Portland Christian, ccd.

Berea vs. St. Patrick, ccd.

Jenkins vs. Belfry, ccd.

Russell Co. vs. Madison Southern, ccd.

Silver Grove vs. Mowrystown Whiteoak, Ohio, ppd. to Jan 17.

Lawrence Co. vs. Tolsia, W.Va., ccd.

Anderson Co. vs. Perry Co. Central, ccd.

Paducah Tilghman vs. McCracken County, ppd. to Feb 1.

Ripley-Union-Lewis-Huntington, Ohio vs. Augusta, ppd.

Bath Co. vs. Fairview, ppd. to Jan 15.

Rowan Co. vs. Boyd Co., ccd.

Lex. Henry Clay vs. Frederick Douglass, ppd.

Caldwell Co. vs. Union Co., ccd.

Albany Alexander, Ohio vs. Greenup Co., ppd. to Feb 10.

Oldham Co. vs. Dixie Heights, ccd.

Dayton vs. Highlands, ppd. to Jan 18.

Glasgow vs. Boyle Co., ppd. to Jan 15.

Madisonville-North Hopkins vs. Henderson Co., ccd.

Republic Bank Invitational

Lou. Doss vs. Lou. Fern Creek, ccd.

GIRLS BASKETBALL

Lloyd Memorial 65, Beechwood 30

9th Region

Cov. Holy Cross 49, Newport 39

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Piarist vs. Cov. Latin, ccd.

Cin. McAuley, Ohio vs. Ryle, ppd.

Mowrystown Whiteoak, Ohio vs. Silver Grove, ppd. to Jan 17.

Owensboro vs. University Heights, ccd.

Burgin vs. Lou. Portland Christian, ppd.

Berea vs. St. Patrick, ccd.

Henderson Co. vs. Daviess Co., ccd.

Madisonville-North Hopkins vs. Trigg Co., ccd.

Lou. Fairdale vs. Lex. Bryan Station, ccd.

Clay Co. vs. Madison Central, ccd.

Boyd Co. vs. Parkersburg South, W.Va., ccd.

Lex. Paul Dunbar vs. Lexington Catholic, ppd. to Feb 8.

Shelby Co. vs. Gallatin Co., ccd.

Villa Madonna vs. Augusta, ccd.

Taylor Co. vs. Adair Co., ccd.

Garrard Co. vs. Rockcastle Co., ccd.

10th Region All ``A'' Classic

Bishop Brossart vs. Nicholas Co., ppd. to Jan 17.

16th Region All ``A'' Classic

Raceland vs. Menifee Co., ppd. to Jan 15.

Morgan Co. vs. Elliott Co., ppd. to Jan 15.

1st Region All ``A'' Classic

Hickman Co. vs. Mayfield, ppd. to Jan 15.

Autism Awareness Classic

Bullitt East vs. North Hardin, ccd.

