Monday's Scores

By The Associated Press



PREP BASKETBALL BOYS BASKETBALL

Betsy Layne 54, Phelps 38

Jackson City 76, Riverside Christian 38

Knott Co. Central 70, Cordia 54

Paintsville 79, East Ridge 62

St. Henry 86, Ludlow 37

Whitley Co. 53, Cumberland Gap, Tenn. 37

Wolfe Co. 77, Owsley Co. 54

11th Region All ``A'' Classic

Lex. Christian 70, Lex. Sayre 48

4th Region All ``A'' Classic

Monroe Co. 73, Metcalfe Co. 50

5th Region All ``A'' Classic

Green Co. 81, Caverna 79

9th Region All ``A'' Classic

Cov. Holy Cross 63, Newport Central Catholic 55

Newport 73, Bellevue 53

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Bath Co. vs. Fairview, ppd. to Jan 18.

Breathitt Co. vs. Lee Co., ccd.

Bullitt Central vs. Lou. DeSales, ccd.

Cumberland Co. vs. Todd Co. Central, ppd. to Jan 16.

McCracken County vs. Calloway Co., ccd.

Russell vs. Rowan Co., ppd.

Scott Co. vs. Grant Co., ccd.

Shelby Valley vs. Tug Valley, W.Va., ppd.

Webster Co. vs. Hopkins Co. Central, ppd.

1st Region All ``A'' Classic

Fulton Co. vs. Carlisle Co., ppd.

Community Christian (Paducah) vs. Hickman Co., ppd.

5th Region All ``A'' Classic

Campbellsville vs. Bardstown, ppd. to Jan 16.

Massac County Superman Classic

Fort Campbell vs. Paducah Tilghman, ccd.

GIRLS BASKETBALL

Barbourville 71, Thomas Walker, Va. 34

East Jessamine 62, Berea 40

Harlan Co. 67, Clay Co. 53

Jackson City 73, Riverside Christian 39

Lawrence Co. 50, Phelps 42

Letcher County Central 70, June Buchanan 27

Whitley Co. 47, Jackson Co. 41

11th Region All ``A'' Classic

Lex. Christian 61, Frankfort 47

4th Region All ``A'' Classic

Monroe Co. 61, Metcalfe Co. 57

5th Region All ``A'' Classic

Green Co. 71, Caverna 50

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Bardstown vs. Campbellsville, ppd. to Jan 16.

Carroll Co. vs. Owen Co., ccd.

Central Hardin vs. Marion Co., ccd.

Cumberland Co. vs. Todd Co. Central, ppd. to Jan 16.

Daviess Co. vs. Muhlenberg County, ccd.

Franklin Co. vs. Madison Central, ccd.

McCracken County vs. Calloway Co., ccd.

Menifee Co. vs. Fleming Co., ppd. to Jan 21.

Prestonsburg vs. East Ridge, ccd.

South Warren vs. Elizabethtown, ppd. to Jan 22.

Spring Valley, W.Va. vs. Rowan Co., ccd.

St. Patrick vs. Calvary Christian, ppd. to Jan 16.

Washington Co. vs. Burgin, ppd. to Jan 16.

16th Region All ``A'' Classic

Fairview vs. Bath Co., ppd. to Jan 18.

Raceland vs. Menifee Co., ppd. to Jan 18.

1st Region All ``A'' Classic

Ballard Memorial vs. Fulton City, ppd.

Carlisle Co. vs. Fulton Co., ppd.

Hickman Co. vs. Mayfield, ppd.

2nd Region

Lyon Co. vs. Crittenden Co., ccd.

2nd Region All ``A'' Classic

Fort Campbell vs. Livingston Central, ppd. to Jan 17.

MLK Classic

East Carter vs. Bracken Co., ccd.

Floyd Central vs. Rowan Co., ccd.

Greenup Co. vs. Belfry, ccd.

Lewis Co. vs. Montgomery Co., ccd.

Spencer Co. vs. Boyd Co., ccd.

Spring Valley, W.Va. vs. Ashland Blazer, ppd.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.