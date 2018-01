Tuesday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Cov. Catholic 77, Ryle 25

9th Region All ``A'' Classic

Beechwood 87, Heritage Academy 23

St. Henry 76, Dayton 41

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Barren Co. vs. Ohio Co., ccd.

Bell Co. vs. McCreary Central, ppd. to Jan 29.

Bracken Co. vs. Campbell Co., ccd.

Breathitt Co. vs. Hazard, ccd.

Buckhorn vs. Letcher County Central, ppd.

Carroll Co. vs. Owen Co., ccd.

Collins vs. Boyle Co., ccd.

Franklin-Simpson vs. Greenwood, ccd.

Frederick Douglass vs. Lex. Paul Dunbar, ccd.

Hardin County, Ill. vs. Union Co., ccd.

Harrison Co. vs. Bishop Brossart, ppd. to Jan 25.

Henry Co. vs. Eminence, ppd.

J. Frank White Academy, Tenn. vs. June Buchanan, ccd.

John Hardin vs. Elizabethtown, ppd. to Jan 18.

Lex. Tates Creek vs. Lex. Henry Clay, ccd.

Logan Co. vs. Muhlenberg County, ccd.

Lou. Atherton vs. Lou. DuPont Manual, ccd.

Lou. Ballard vs. Lou. Doss, ccd.

Lou. Eastern vs. Central Hardin, ccd.

Lou. Iroquois vs. Bullitt Central, ppd. to Jan 17.

Lou. Moore vs. Lou. Ky. Country Day, ccd.

Lou. Trinity vs. Lou. Christian Academy, ppd.

Lou. Walden vs. Lou. St. Francis, ccd.

Mason Co. vs. Greenup Co., ccd.

Montgomery Co. vs. Estill Co., ccd.

North Hardin vs. Meade Co., ccd.

North Oldham vs. Anderson Co., ccd.

Owensboro vs. Grayson Co., ccd.

Powell Co. vs. Lee Co., ccd.

Raceland vs. Portsmouth Notre Dame, Ohio, ccd.

Silver Grove vs. Cin. SCPA, Ohio, ccd.

South Laurel vs. Jackson Co., ccd.

South Oldham vs. North Bullitt, ccd.

Southwestern vs. Russell Co., ccd.

St. Patrick vs. Felicity-Franklin, Ohio, ppd.

Thomas Nelson vs. Nelson Co., ccd.

Trimble Co. vs. Gallatin Co., ppd.

Williamstown vs. Simon Kenton, ccd.

Woodford Co. vs. Western Hills, ccd.

2nd Region All ``A'' Classic

Lou. Brown vs. Whitefield Academy, ppd. to Jan 17.

Caldwell Co. vs. Crittenden Co., ppd. to Jan 18.

Lyon Co. vs. Livingston Central, ppd.

11th Region All ``A'' Classic

Berea vs. Frankfort, ppd. to Jan 17.

12th Region All ``A'' Classic

Burgin vs. Washington Co., ppd. to Jan 18.

Massac County Superman Classic

Massac County, Ill. vs. Graves Co., ppd. to Jan 17.

GIRLS BASKETBALL

Dayton 49, Bellevue 42

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Apollo vs. Breckinridge Co., ppd. to Jan 20.

Augusta vs. Pendleton Co., ccd.

Barbourville vs. Pineville, ccd.

Bullitt East vs. Lou. Mercy, ppd. to Jan 17.

Butler Co. vs. Daviess Co., ppd. to Jan 30.

Cov. Holy Cross vs. Highlands, ppd.

Estill Co. vs. Lexington Catholic, ccd.

Franklin-Simpson vs. Greenwood, ccd.

Frederick Douglass vs. Lex. Paul Dunbar, ccd.

Grayson Co. vs. Owensboro, ccd.

Hopkinsville vs. Marshall Co., ccd.

Lex. Tates Creek vs. Montgomery Co., ccd.

Lou. Atherton vs. Lou. DuPont Manual, ccd.

Lou. Ballard vs. South Oldham, ccd.

Lou. Iroquois vs. Lou. Fairdale, ppd. to Jan 18.

Madisonville-North Hopkins vs. Webster Co., ccd.

Marion Co. vs. Adair Co., ccd.

Mason Co. vs. Russell, ccd.

Meade Co. vs. John Hardin, ccd.

Ohio Co. vs. Whitesville Trinity, ccd.

Oldham Co. vs. North Oldham, ccd.

Red Bird vs. Ky. School for the Deaf, ccd.

Russell Co. vs. Southwestern, ccd.

Scott Co. vs. Lex. Bryan Station, ppd.

Shelby Co. vs. Anderson Co., ccd.

Shelby Valley vs. Floyd Central, ccd.

Taylor Co. vs. Hart Co., ccd.

Union Co. vs. Hamilton County, Ill., ccd.

Washington Co. vs. Burgin, ppd. to Jan 18.

Western Hills vs. Woodford Co., ccd.

3rd Region All ``A'' Classic

Frederick Fraize vs. Edmonson Co., ppd. to Jan 20.

11th Region All ``A'' Classic

Berea vs. Model, ppd. to Jan 20.

