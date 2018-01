Wednesday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Cov. Catholic 89, Boone Co. 67

Dixie Heights 59, Conner 58

Lou. DeSales 71, Lou. St. Xavier 58

Mowrystown Whiteoak, Ohio 81, Silver Grove 36

Newport Central Catholic 93, St. Patrick 50

11th Region All ``A'' Classic

Frankfort 67, Berea 58

13th Region All ``A'' Classic

Williamsburg 43, Middlesboro 36

6th Region All ``A'' Classic

Lou. Holy Cross 72, Beth Haven 34

Championship

Walton-Verona 64, Gallatin Co. 60

9th Region All ``A'' Classic

Cov. Holy Cross 54, Lloyd Memorial 40

Newport 84, Villa Madonna 51

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Collins vs. Boyle Co., ppd.

Shelby Co. vs. Franklin Co., ppd. to Jan 24.

Massac County Superman Classic

Massac County, Ill. vs. Graves Co., ppd. to Jan 18.

GIRLS BASKETBALL

Grant Co. 46, Newport Central Catholic 35

Lloyd Memorial 56, Boone Co. 51

Mowrystown Whiteoak, Ohio 48, Silver Grove 38

6th Region All ``A'' Classic

Lou. Holy Cross 85, Lou. Shawnee 12

Lou. Presentation 66, Lou. Portland Christian 23

7th Region All ``A'' Classic

Lou. St. Francis 56, Lou. Ky. Country Day 36

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Manchester, Ohio vs. Augusta, ccd.

Lewis Co. vs. Fleming Co., ccd.

Central Wise, Va. vs. Letcher County Central, ppd.

