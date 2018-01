Thursday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Anderson Co. 66, Central Hardin 63

Calvary Christian 71, Heritage Academy 25

Elizabethtown 85, John Hardin 67

George Rogers Clark 78, Rowan Co. 42

Glasgow 78, Adair Co. 77

Highlands 75, Dayton 29

Holmes 63, Bishop Brossart 51

Leslie Co. 70, Letcher County Central 69, OT

Lexington Catholic 54, Lex. Paul Dunbar 43

Lou. Ballard 74, Lex. Henry Clay 66

Lou. Fairdale 87, Lou. Central 65

Madison Southern 54, Lex. Sayre 44

Owen Co. 59, Carroll Co. 54

Pendleton Co. 93, Williamstown 44

Pike Co. Central 56, Hazard 53

Spencer Co. 59, Lou. Christian Academy 56

Todd Co. Central 72, Cumberland Co. 64

Warren Central 73, South Warren 38

5th Region All ``A'' Classic

Bardstown 66, Campbellsville 65

Green Co. 70, Bethlehem 58

6th Region All ``A'' Classic Championship

Lou. Holy Cross 69, Lou. Shawnee 42

10th Region All ``A'' Classic

Robertson County 59, Paris 57

11th Region All ``A'' Classic

Lex. Christian 79, Model 40

12th Region All ``A'' Classic

Somerset 73, Danville 61

Washington Co. 71, Burgin 40

13th Region All ``A'' Classic

Lynn Camp 70, Williamsburg 47

15th Region All ``A'' Classic

Pikeville 67, Sheldon Clark 60

Shelby Valley 91, Piarist 11

Massac County Superman Classic

Graves Co. 53, Massac County, Ill. 41

Toyota Classic

LaRue Co. 56, Wayne Co. 43

Lex. Lafayette 84, Oldham Co. 71

Scott Co. 87, Woodford Co. 45

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

East Carter vs. Greenup Co., ppd. to Jan 19.

Whitley Co. vs. South Laurel, ppd. to Jan 19.

GIRLS BASKETBALL

Central Wise, Va. 79, Jenkins 23

Fairview 55, Rose Hill Christian 31

Gallatin Co. 62, Williamstown 37

Lex. Lafayette 61, Lex. Tates Creek 32

Lou. Iroquois 59, Lou. Fairdale 37

Newport 56, Dayton 37

Oldham Co. 60, Lex. Bryan Station 28

Pike Co. Central 75, Prestonsburg 53

Pineville 55, Middlesboro 47

Rowan Co. 77, Bracken Co. 49

South Oldham 61, Trimble Co. 18

South Warren 63, Warren Central 24

St. Henry 62, Villa Madonna 18

Todd Co. Central 59, Cumberland Co. 29

Western Hills 58, Owen Co. 42

Williamsburg 64, Barbourville 52

7th Region All ``A'' Classic

Lou. Brown 55, Lou. St. Francis 29

Lou. Collegiate 71, Whitefield Academy 59

10th Region All ``A'' Classic

Nicholas Co. 50, Bishop Brossart 37

11th Region All ``A'' Classic

Lex. Christian 61, Lex. Sayre 50

12th Region All ``A'' Classic

Danville 80, Somerset 67

Toyota Classic

Scott Co. 70, Ryle 69

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Boyd Co. vs. Mason Co., ccd.

Toyota Classic

Simon Kenton vs. Perry Co. Central, ccd.

