Wednesday's Scores

BOYS BASKETBALL

Belfry 70, Phelps 27

Bishop Brossart 66, Dayton 35

Carroll Co. 64, Ryle 62

Central Hardin 64, Lou. Eastern 54

Cordia 70, June Buchanan 45

Floyd Central 80, Lawrence Co. 38

Franklin Co. 74, Shelby Co. 69, OT

Letcher County Central 57, Buckhorn 53

Lincoln Co. 63, Garrard Co. 57, OT

Madison Central 80, West Jessamine 56

Newport 78, Bellevue 50

North Oldham 44, North Bullitt 42

Robertson County 81, Silver Grove 32

South Oldham 59, Lou. Iroquois 53

GIRLS BASKETBALL

Bethlehem 58, Lou. Iroquois 22

Bracken Co. 53, Pendleton Co. 42

Central Wise, Va. 60, Letcher County Central 54

Collins 61, Gallatin Co. 48

Floyd Central 52, Lawrence Co. 44

Harlan Co. 73, Lee High, Va. 47

Johnson Central 74, Magoffin Co. 34

Knott Co. Central 65, June Buchanan 17

LaRue Co. 62, Bullitt Central 32

Lex. Bryan Station 72, Bourbon Co. 36

Lou. Doss 58, Henry Co. 45

Notre Dame 48, Beechwood 21

Scott 64, Mason Co. 49

Scott Co. 75, Grant Co. 43

Trimble Co. 47, Lou. Ky. Country Day 28

Wolfe Co. 64, Jackson City 48

All A State Tournament

Cov. Holy Cross 57, Danville 40

Edmonson Co. 49, Monroe Co. 44

Murray 67, Lee Co. 23

Nicholas Co. 45, Lou. Presentation 16

Shelby Valley 55, Lex. Christian 18

Walton-Verona 49, Lou. Brown 32

West Carter 47, Green Co. 44

Williamsburg 46, Lyon Co. 32

Louisville Invitational

Lou. Sacred Heart 60, Bullitt East 49

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Lex. Tates Creek vs. Frederick Douglass, ccd.

