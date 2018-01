Friday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Ashland Blazer 59, Fairview 50

Bourbon Co. 86, Bracken Co. 67

Boyle Co. 61, Lincoln Co. 53

Campbell Co. 83, St. Henry 55

Corbin 61, Harlan Co. 56

Cov. Catholic 80, Holmes 42

East Carter 57, West Carter 48

Fleming Co. 48, Rowan Co. 43

Greenup Co. 73, Russell 70

Johnson Central 78, Buckhorn 66

Lloyd Memorial 68, Ludlow 48

Lou. Brown 83, Beth Haven 51

Madison Central 53, Lou. Trinity 52

Mercer Co. 79, East Jessamine 71

Newport 83, Cov. Holy Cross 67

Nicholas Co. 61, Augusta 56

Owen Co. 76, Frankfort 66

Pike Co. Central 70, Phelps 52

Powell Co. 81, Menifee Co. 73

Prestonsburg 58, Lawrence Co. 57

Pulaski Co. 61, Rockcastle Co. 41

Scott 70, Bishop Brossart 43

Scott Co. 84, Frederick Douglass 48

Southwestern 61, Wayne Co. 46

West Jessamine 61, Madison Southern 44

Wolfe Co. 78, Breathitt Co. 48

All A State Tournament

Lex. Christian 64, Lou. Collegiate 42

GIRLS BASKETBALL

Ashland Blazer 70, Fairview 20

Campbellsville 51, Thomas Nelson 46

Christian Fellowship 51, Fort Campbell 34

Collins 60, Lou. Jeffersontown 54

Fulton Co. 61, Community Christian (Paducah) 43

Garrard Co. 42, Wayne Co. 38

Grayson Co. 58, Whitesville Trinity 36

Harlan Co. 62, Whitley Co. 61

Harrison Co. 79, Pendleton Co. 50

Henderson Co. 64, Webster Co. 53

Lawrence Co. 61, Prestonsburg 56

Lex. Sayre 43, Paris 38

Lincoln Co. 80, Boyle Co. 48

Lloyd Memorial 65, Williamstown 23

Logan Co. 55, Russellville 21

Lou. Brown 53, Beth Haven 15

Lou. Collegiate 73, Robertson County 48

Lou. Fairdale 39, Lou. Seneca 37

Lou. Iroquois 55, Lou. Ky. Country Day 22

Lou. St. Francis 66, Burgin 32

Ludlow 52, Villa Madonna 35

North Laurel 74, Oneida Baptist 11

North Oldham 56, Whitefield Academy 35

Owsley Co. 70, Powell Co. 55

Pineville 55, Red Bird 21

Southwestern 60, McCreary Central 21

Union Co. 59, Crittenden Co. 42

Warren East 50, Greenwood 43

All A State Tournament

Edmonson Co. 63, West Carter 59

Murray 57, Cov. Holy Cross 47

Shelby Valley 40, Nicholas Co. 31

Williamsburg 51, Walton-Verona 47, OT

