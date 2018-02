Thursday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Belfry 61, Phelps 58, OT

Boyd Co. 74, East Carter 63

Casey Co. 67, Southwestern 41

Cin. SCPA, Ohio 73, Silver Grove 30

Cooper 71, Holmes 48

Franklin Co. 49, Bourbon Co. 47

Ironton St. Joseph, Ohio 51, Rose Hill Christian 34

Jeffersonville, Ind. 90, Lou. Moore 47

Lou. Brown 83, Eminence 76

Lou. Collegiate 79, Frankfort 51

Lou. Valley 57, Fort Knox 54

Madison Central 80, Harrison Co. 35

Magoffin Co. 84, Johnson Central 81

Newport Central Catholic 72, Scott 71

Oneida Baptist 83, Pineville 64

Pendleton Co. 73, Bishop Brossart 72

Pikeville 72, Jenkins 38

Raceland 70, Greenup Co. 64

Rowan Co. 55, Bath Co. 46

Ryle 59, Boone Co. 58

Shelby Valley 70, East Ridge 39

Trimble Co. 77, Williamstown 53

Woodford Co. 68, Western Hills 40

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Hopkinsville vs. Henderson Co., ccd.

Lee Co. vs. Menifee Co., ccd.

Owen Co. vs. Lou. Holy Cross, ccd.

Trigg Co. vs. Christian Co., ccd.

GIRLS BASKETBALL

Casey Co. 49, Glasgow 34

Caverna 65, Cumberland Co. 44

Dayton 42, Calvary Christian 25

Frederick Douglass 58, Bourbon Co. 57

Lou. Brown 50, Lou. Iroquois 29

Lou. Southern 54, Lou. Seneca 51

Lou. Valley 54, Fort Knox 43

Ludlow 52, Pendleton Co. 44

Lyon Co. 51, Fort Campbell 11

McCracken County 70, Paducah Tilghman 51

McCreary Central 45, Wayne Co. 43

Owen Co. 43, Eminence 42

Pineville 48, Lynn Camp 25

Scott Co. 80, Lex. Bryan Station 41

Shelby Valley 68, East Ridge 36

South Laurel 70, North Laurel 64

Washington Co. 53, Bullitt Central 30

Woodford Co. 61, Western Hills 53

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Morgan Co. vs. West Carter, ccd.

