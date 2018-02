Friday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Adair Co. 95, Russell Co. 80

Ballard Memorial 71, Lou. Male 55

Barbourville 54, Middlesboro 53

Barren Co. 76, Cumberland Co. 48

Belfry 76, Betsy Layne 67

Bethlehem 82, Campbellsville 74, OT

Bishop Brossart 58, Calvary Christian 38

Bowling Green 69, Warren East 101

Boyd Co. 74, Elliott Co. 66

Bullitt Central 58, Lou. Holy Cross 54, OT

Bullitt East 86, North Bullitt 67

Caldwell Co. 62, Trigg Co. 55

Carroll Co. 79, Williamstown 37

Central Hardin 64, Green Co. 52

Daviess Co. 61, Apollo 55, OT

East Carter 58, Fairview 50

East Jessamine 72, McCreary Central 64

Elizabethtown 79, Bardstown 70

Evangel Christian 65, Lou. Walden 60

Fulton Co. 63, Fulton City 38

Garrard Co. 65, Rockcastle Co. 48

Hart Co. 57, Fort Knox 56

Henderson Co. 81, Hopkins Co. Central 73

John Hardin 85, Grayson Co. 55

Knox Central 92, Somerset 71

LaRue Co. 63, Taylor Co. 42

Lincoln Co. 76, Danville 67

Lou. Butler 69, Lou. Fairdale 64

Lou. Doss 73, Lou. Pleasure Ridge Park 67

Lou. Iroquois 75, Lou. Jeffersontown 59

Lou. Moore 62, Lou. Western 56

Lou. Trinity 75, Lex. Lafayette 50

Lou. Valley 65, Lou. Southern 50

Lynn Camp 53, Bell Co. 47

Madisonville-North Hopkins 66, Dawson Springs 40

Marshall Co. 46, Calloway Co. 41

Mayfield 56, Graves Co. 43

Meade Co. 65, North Oldham 63

Mercer Co. 68, Frankfort 61

Model 97, Robertson County 89

North Laurel 75, Corbin 73

Ohio Co. 50, Edmonson Co. 45

Owensboro 63, Owensboro Catholic 45

Pendleton Co. 78, Montgomery Co. 46

Perry Co. Central 59, Breathitt Co. 53

Prestonsburg 82, Piarist 46

Russell 62, Fleming Co. 55

Scott 75, Conner 61

Shelby Co. 71, Henry Co. 65

Shelby Valley 73, Jenkins 37

Simon Kenton 67, Anderson Co. 53

Spencer Co. 77, Rock Creek Academy, Ind. 68

Todd Co. Central 72, Russellville 65

Walton-Verona 80, St. Henry 51

Warren Central 65, Greenwood 56

Washington Co. 89, Whitefield Academy 58

West Jessamine 67, Wayne Co. 50

Wolfe Co. 75, Lex. Sayre 65

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Rose Hill Christian vs. Tolsia, W.Va., ppd. to Feb 17.

GIRLS BASKETBALL

Anderson Co. 51, Woodford Co. 46

Apollo 41, Daviess Co. 34

Ashland Blazer 47, Russell 45

Ballard Memorial 58, Carlisle Co. 49

Bardstown 66, Elizabethtown 58

Barren Co. 62, Cumberland Co. 26

Bowling Green 56, Warren East 52

Boyle Co. 79, Marion Co. 55

Breckinridge Co. 74, Hancock Co. 39

Bullitt East 73, North Bullitt 67

Calloway Co. 45, Marshall Co. 36

Clarksville, Tenn. 52, Fort Campbell 18

East Carter 70, Elliott Co. 38

Edmonson Co. 64, Ohio Co. 13

Fulton Co. 44, Fulton City 37

George Rogers Clark 81, Madison Southern 43

Glasgow 54, Caverna 42

Grant Co. 75, Bracken Co. 37

Graves Co. 54, Mayfield 37

Greenup Co. 44, Raceland 38

Greenwood 54, Warren Central 47

Hart Co. 64, Fort Knox 26

Hazard 56, East Jessamine 35

Holmes 72, Dixie Heights 40

John Hardin 57, Green Co. 45

Knott Co. Central 64, Estill Co. 35

LaRue Co. 59, Taylor Co. 47

Lawrence Co. 90, East Ridge 88, 2OT

Leslie Co. 75, Knox Central 71

Lex. Lafayette 53, Lex. Christian 38

Lex. Paul Dunbar 58, Lex. Bryan Station 42

Lex. Sayre 48, Lex. Tates Creek 39

Lincoln Co. 88, Danville 54

Lloyd Memorial 75, Augusta 54

Logan Co. 48, McLean Co. 33

Lou. Doss 69, Lou. Pleasure Ridge Park 65

Lou. Holy Cross 64, Bullitt Central 27

Lou. Jeffersontown 64, Lou. Iroquois 37

Lou. Male 89, Lou. Ballard 37

Lou. Moore 65, Lou. Western 12

Lou. Portland Christian 53, Burgin 37

Lou. Sacred Heart 76, Lou. Christian Academy 29

Lou. St. Francis 58, Beth Haven 35

Lou. Valley 61, Lou. Southern 50

Ludlow 58, Cov. Latin 12

Madisonville-North Hopkins 58, Dawson Springs 35

Mason Co. 50, Harrison Co. 43

McCracken County 71, Paducah Tilghman 30

Menifee Co. 56, Morgan Co. 28

Mercer Co. 61, Casey Co. 43

Murray 89, Christian Co. 76

Nelson Co. 63, Meade Co. 54

Newport 68, Gallatin Co. 57

Oldham Co. 67, Lou. Presentation 45

Owen Co. 63, Trimble Co. 25

Owensboro Catholic 59, Owensboro 40

Paris 61, Frankfort 47

Pendleton Co. 49, Villa Madonna 46

Perry Co. Central 69, Breathitt Co. 16

Pike Co. Central 83, Ambassador Christian Academy, W.Va. 34

Rockcastle Co. 72, Jackson Co. 67

Rowan Co. 78, Fleming Co. 31

Russell Co. 53, Adair Co. 21

Ryle 68, St. Henry 36

Scott Co. 93, Scott 69

Shelby Co. 52, North Oldham 50, OT

Shelby Valley 81, Jenkins 39

Simon Kenton 74, Cooper 63

South Warren 75, Henderson Co. 68

Southwestern 63, Pulaski Co. 37

Thomas Nelson 55, North Hardin 53

Todd Co. Central 48, Russellville 35

Union Co. 44, Lyon Co. 29

West Carter 64, Bath Co. 54

Western Hills 61, South Oldham 53

Whitesville Trinity 63, Butler Co. 37

