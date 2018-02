Saturday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Augusta 35, Villa Madonna 34

Conner 74, Cin. Hills Christian Academy, Ohio 65

Cordia 59, Whitley Co. 50

Cov. Catholic 82, Boyle Co. 55

Eminence 71, Frederick Fraize 62

Estill Co. 53, Wolfe Co. 39

George Rogers Clark 84, Bracken Co. 33

Highlands 65, Lloyd Memorial 42

Jackson Co. 69, Phelps 49

Lou. Atherton 62, Lou. Eastern 52

Lou. Brown 66, Lou. Walden 50

Lou. Collegiate 75, Beth Haven 50

Lou. Doss 71, Collins 67

Lou. Iroquois 68, Thomas Nelson 38

Lou. Pleasure Ridge Park 78, Lou. Shawnee 31

Lou. Portland Christian 74, Cov. Latin 28

Lou. Seneca 81, Adair Co. 77

Lou. St. Francis 53, Christian Fellowship 39

Marion Co. 63, Bethlehem 54

Morgan Co. 52, Rowan Co. 50

Newport Central Catholic 56, Bellevue 49

Pendleton Co. 78, Grant Co. 46

Perry Co. Central 78, Harlan 72

Powell Co. 79, Williamstown 42

Raceland 73, Fairview 44

Shelby Co. 73, Belfry 70

South Laurel 68, Letcher County Central 37

Trimble Co. 48, Owen Co. 39

Warren Central 67, Mercer Co. 59

Warren East 57, Todd Co. Central 56

West Carter 87, Bath Co. 61

West Jessamine 78, Somerset 71

Western Hills 59, Berea 55

Schoolboy Shootout

Lou. Butler 56, John Hardin 50

Lou. Fern Creek 46, Owensboro Catholic 38

GIRLS BASKETBALL

Anderson Co. 56, Walton-Verona 41

Ballard Memorial 61, Dawson Springs 36

Bellevue 51, Robertson County 42

Berea 47, Frederick Douglass 40

Bishop Brossart 61, Augusta 20

Boyd Co. 70, Scott 63

Buckhorn 53, Oneida Baptist 29

Christian Fellowship 40, Fort Campbell 28

Clay Co. 50, Corbin 19

East Carter 56, Menifee Co. 51

Lex. Bryan Station 57, Lex. Sayre 43

Independence Bank Valentines Shootout

Hopkinsville 56, Calloway Co. 54

Murray 91, Owensboro Catholic 73

Murray Bank Lady Tiger Classic

Graves Co. 72, Bowling Green 48

