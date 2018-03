LIST: How your legislators voted on pension reform

This is the final tally of votes in the senate. (Source: KET)

This is the final tally of votes for SB 151 in the House of Representatives. (Source: KET)

Teachers gathered in the capitol building Thursday night, yelling loudly as the vote was pushed through the house and senate. (Source: WAVE 3 News)

LOUISVILLE, KY (WAVE) - The controversial pension reform bill passed by Kentucky's General Assembly on Thursday sparked immediate protests by teachers.

Gov. Bevin is expected to sign Senate Bill 151 into law.

SB 151 keeps benefits the same for current teachers and state workers, but changes new hires to a hybrid cash balance plan.

It also freezes sick days at the end of each fiscal year.

The bill passed in the house with a vote of 49 to 46. While those 49 votes were all from republicans, 11 GOP representatives voted against the bill. Five representatives did not vote.

In the senate, SB 151 passed with a vote of 22 to 15. Five republicans opposed the bill. No democrats voted yes.

The following is the break down of votes in both chambers. Legislators are listed in alphabetical order by their last name. Their political affiliation is stated after their name, followed by how they voted, and ending with the counties they represent.

HOUSE OF REPRESENTATIVES - YES: 49 NO: 46

Adkins, Rocky (D) - NO - Elliott, Lewis, Rowan

(D) - - Elliott, Lewis, Rowan Bechler, Lynn (R) - didn't vote - Caldwell, Christian, Crittenden, Livingston

(R) - didn't vote - Caldwell, Christian, Crittenden, Livingston Belcher, Linda (D) - NO - Bullitt

(D) - - Bullitt Bentley, Danny (R) - YES - Boyd, Greenup

(R) - - Boyd, Greenup Benvenuti III, Robert (R) - YES - Fayette

(R) - - Fayette Blanton, John (R) - NO - Knott, Magoffin, Pike

(R) - - Knott, Magoffin, Pike Bratcher, Kevin D. (R) - YES - Jefferson

(R) - - Jefferson Brown, Larry (R) - NO - Floyd, Pike

(R) - - Floyd, Pike Brown Jr, George (D) - NO - Fayette

(D) - - Fayette Burch, Tom (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Cantrell, McKenzie (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Carney, John (R) - YES - Adair, Taylor

(R) - - Adair, Taylor Castlen, Matt (R) - YES - Daviess, Ohio

(R) - - Daviess, Ohio Couch, Tim (R) - NO - Clay, Laurel, Leslie

(R) - - Clay, Laurel, Leslie Coursey, Will (D) - NO - Lyon, Marshall, McCracken

(D) - - Lyon, Marshall, McCracken DeCesare, Jim (R) - YES - Butler, Warren

(R) - - Butler, Warren Donohue, Jeffery (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Dossett, Myron (R) - YES - Christian, Hopkins

(R) - - Christian, Hopkins DuPlessis, Jim (R) - YES - Hardin

(R) - - Hardin Elliott, Daniel (R) - YES - Boyle, Casey

(R) - - Boyle, Casey Fischer, Joseph M. (R) - YES - Campbell

(R) - - Campbell Fleming , Ken (R) - YES - Jefferson, Oldham

(R) - - Jefferson, Oldham Flood, Kelly (D) - NO - Fayette

(D) - - Fayette Fugate, Chris (R) - YES - Harlan, Perry

(R) - - Harlan, Perry Gentry, Al (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Goforth, Robert (R) - NO - Jackson, Laurel, Madison

(R) - - Jackson, Laurel, Madison Gooch Jr., Jim (R) - YES - Daviess, Hopkins, McLean, Webster

(R) - - Daviess, Hopkins, McLean, Webster Graham, Derrick (D) - NO - Franklin

(D) - - Franklin Greer, Jeff (D) - NO - Hardin, Meade

(D) - - Hardin, Meade Hale, David (R) - YES - Menifee, Montgomery, Powell

(R) - - Menifee, Montgomery, Powell Harris, Chris (D) - NO - Martin, Pike

(D) - - Martin, Pike Hart, Mark (R) - YES - Harrison, Pendleton, Scott

(R) - - Harrison, Pendleton, Scott Hatton, Angie (D) - NO - Letcher, Pike

(D) - - Letcher, Pike Heath, Richard (R) - YES - Graves, McCracken

(R) - - Graves, McCracken Herald, Toby (R) - YES - Breathitt, Estill, Lee, Madison, Owsley

(R) - - Breathitt, Estill, Lee, Madison, Owsley Hoover, Jeff (R) - didn't vote - Clinton, Cumberland, Pulaski, Russell

(R) - didn't vote - Clinton, Cumberland, Pulaski, Russell Horlander, Dennis (D) - didn't vote - Jefferson

(D) - didn't vote - Jefferson Huff, Regina (R) - NO - Laurel, Whitley

(R) - - Laurel, Whitley Imes, Kenny (R) - YES - Calloway, Trigg

(R) - - Calloway, Trigg Jenkins, Joni L. (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Johnson, DJ (R) - YES - Daviess

(R) - - Daviess Kay, James (D) - NO - Fayette, Franklin, Woodford

(D) - - Fayette, Franklin, Woodford Keene, Dennis (D) - NO - Campbell

(D) - - Campbell King, Kim (R) - NO - Jessamine, Mercer, Washington

(R) - - Jessamine, Mercer, Washington Koenig, Adam (R) - YES - Boone, Kenton

(R) - - Boone, Kenton Lee, Stan (R) - didn't vote - Fayette

(R) - didn't vote - Fayette Linder, Brian (R) - YES - Boone, Grant, Kenton, Scott

(R) - - Boone, Grant, Kenton, Scott Marzian, Mary Lou (D) - didn't vote - Jefferson

(D) - didn't vote - Jefferson Mayfield, Donna (R) - YES - Clark, Madison

(R) - - Clark, Madison McCoy, Chad (R) - YES - Nelson

(R) - - Nelson Meade , David (R) - YES - Lincoln, Pulaski

(R) - - Lincoln, Pulaski Meeks, Reginald (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Meredith, Michael (R) - YES - Edmonson, Warren

(R) - - Edmonson, Warren Meyer, Russ A. (D) - NO - Fayette, Jessamine

(D) - - Fayette, Jessamine Miles, Suzanne (R) - YES - Daviess, Henderson, Union

(R) - - Daviess, Henderson, Union Miller, Charles (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Miller, Jerry T. (R) - YES - Jefferson, Oldham

(R) - - Jefferson, Oldham Mills, Robby (R) - YES - Daviess, Henderson

(R) - - Daviess, Henderson Moffett, Phil (R) - NO - Jefferson

(R) - - Jefferson Moore, Tim (R) - YES - Grayson, Hardin

(R) - - Grayson, Hardin Morgan, C. Wesley (R) - NO - Madison

(R) - - Madison Moser, Kimberly Poore (R) - YES - Campbell, Kenton

(R) - - Campbell, Kenton Nelson, Rick G. (D) - NO - Bell, Harlan

(D) - - Bell, Harlan Nemes, Jason (R) - YES - Jefferson, Oldham

(R) - - Jefferson, Oldham Osborne, David (R) - YES - Oldham

(R) - - Oldham Overly, Sannie (D) - NO - Bath, Bourbon, Fayette, Nicholas

(D) - - Bath, Bourbon, Fayette, Nicholas Owens, Darryl T. (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Palumbo, Ruth Ann (D) - NO - Fayette

(D) - - Fayette Petrie, Jason (R) - YES - Logan, Todd, Warren

(R) - - Logan, Todd, Warren Pratt, Phillip (R) - YES - Fayette, Owen, Scott

(R) - - Fayette, Owen, Scott Prunty, Melinda Gibbons (R) - YES - Hopkins, Muhlenberg

(R) - - Hopkins, Muhlenberg Rand, Rick (D) - NO - Carroll, Gallatin, Henry, Trimble

(D) - - Carroll, Gallatin, Henry, Trimble Reed, Brandon (R) - YES - Green, LaRue, Marion

(R) - - Green, LaRue, Marion Richards, Jody (D) - NO - Warren

(D) - - Warren Riggs, Steve (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Riley, Steve (R) - NO - Barren, Warren

(R) - - Barren, Warren Rothenburger, Rob (R) - YES - Shelby

(R) - - Shelby Rowland, Bart (R) - YES - Hardin, Hart, Metcalfe, Monroe

(R) - - Hardin, Hart, Metcalfe, Monroe Rudy, Steven (R) - YES - Ballard, Carlisle, Fulton, Hickman, McCracken

(R) - - Ballard, Carlisle, Fulton, Hickman, McCracken Santoro, Sal (R) - YES - Boone

(R) - - Boone Schamore, Dean (D) - NO - Breckinridge, Hancock, Hardin

(D) - - Breckinridge, Hancock, Hardin Scott, Attica (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Shell, Jonathan (R) - YES - Garrard, Madison, Rockcastle

(R) - - Garrard, Madison, Rockcastle Simpson, Arnold (D) - NO - Kenton

(D) - - Kenton Sims Jr, John (D) - NO - Bracken, Fleming, Mason, Robertson

(D) - - Bracken, Fleming, Mason, Robertson Sinnette, Kevin (D) - NO - Boyd

(D) - - Boyd St. Onge, Diane (R) - YES - Boone, Kenton

(R) - - Boone, Kenton Stewart III, Jim (R) - NO - Knox, Laurel

(R) - - Knox, Laurel Stone, Wilson (D) - NO - Allen, Simpson, Warren

(D) - - Allen, Simpson, Warren Thomas, Walker (R) - YES - Christian, Trigg

(R) - - Christian, Trigg Tipton, James (R) - YES - Anderson, Bullitt, Spencer

(R) - - Anderson, Bullitt, Spencer Turner, Tommy (R) - YES - Laurel, Pulaski

(R) - - Laurel, Pulaski Upchurch, Ken (R) - YES - McCreary, Pulaski, Wayne

(R) - - McCreary, Pulaski, Wayne Watkins, Gerald (D) - NO - McCracken

(D) - - McCracken Wayne, Jim (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Webber, Russell (R) - YES - Bullitt, Hardin

(R) - - Bullitt, Hardin Wells, Scott (R) - YES - Johnson, Morgan, Wolfe

(R) - - Johnson, Morgan, Wolfe Westrom, Susan (D) - NO - Fayette

(D) - - Fayette Wuchner, Addia (R) - YES - Boone

(R) - - Boone York, Jill (R) - NO - Carter, Lawrence

SENATORS - YES: 22 NO: 15

Alvarado, Ralph (R) - YES - Clark, Fayette, Montgomery

(R) - - Clark, Fayette, Montgomery Bowen, Joe (R) - YES - Daviess, Hancock, McLean

(R) - - Daviess, Hancock, McLean Buford, Tom (R) - NO - Fayette, Garrard, Jessamine, Mercer, Washington

(R) - - Fayette, Garrard, Jessamine, Mercer, Washington Carpenter, Jared (R) - YES - Fayette, Madison, Rockcastle

(R) - - Fayette, Madison, Rockcastle Carroll, Danny (R) - YES - Ballard, Carlisle, Marshall, McCracken

(R) - - Ballard, Carlisle, Marshall, McCracken Carroll, Julian M. (D) - NO - Anderson, Franklin, Gallatin, Owen, Woodford

(D) - - Anderson, Franklin, Gallatin, Owen, Woodford Clark, Perry B. (D) - didn't vote - Jefferson

(D) - didn't vote - Jefferson Embry Jr., C.B. (R) - NO - Butler, Hopkins, Muhlenberg, Ohio

(R) - - Butler, Hopkins, Muhlenberg, Ohio Girdler, Rick (R) - YES - Boyle, Lincoln, Pulaski

(R) - - Boyle, Lincoln, Pulaski Givens, David P. (R) - YES - Allen, Barren, Green, Metcalfe, Monroe, Simpson

(R) - - Allen, Barren, Green, Metcalfe, Monroe, Simpson Harper Angel, Denise (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Harris, Ernie (R) - YES - Jefferson, Oldham

(R) - - Jefferson, Oldham Higdon, Jimmy (R) - YES - Casey, Jefferson, Marion, Nelson, Spencer

(R) - - Casey, Jefferson, Marion, Nelson, Spencer Hornback, Paul (R) - YES - Carroll, Henry, Jefferson, Shelby, Trimble

(R) - - Carroll, Henry, Jefferson, Shelby, Trimble Humphries, Stan (R) - YES - Calloway, Fulton, Graves, Hickman, Lyon, Trigg

(R) - - Calloway, Fulton, Graves, Hickman, Lyon, Trigg Jones II, Ray S. (D) - NO - Elliott, Lawrence, Martin, Morgan, Pike

(D) - - Elliott, Lawrence, Martin, Morgan, Pike Kerr, Alice Forgy (R) - NO - Fayette

(R) - - Fayette McDaniel, Christian (R) - YES - Kenton

(R) - - Kenton McGarvey, Morgan (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Meredith, Stephen (R) - YES - Breckinridge, Edmonson, Grayson, Hart, LaRue, Meade

(R) - - Breckinridge, Edmonson, Grayson, Hart, LaRue, Meade Neal, Gerald A. (D) - NO - Jefferson

(D) - - Jefferson Parrett, Dennis (D) - NO - Hardin, Jefferson

(D) - - Hardin, Jefferson Raque Adams, Julie (R) - NO - Jefferson

(R) - - Jefferson Ridley, Dorsey (D) - NO - Caldwell, Crittenden, Henderson, Livingston, Union, Webster

(D) - - Caldwell, Crittenden, Henderson, Livingston, Union, Webster Robinson, Albert (R) - YES - Bath, Estill, Jackson, Laurel, Menifee, Powell

(R) - - Bath, Estill, Jackson, Laurel, Menifee, Powell Schickel, John (R) - YES - Boone

(R) - - Boone Schroder, Wil (R) - YES - Bracken, Campbell, Pendleton

(R) - - Bracken, Campbell, Pendleton Seum, Dan "Malano" (R) - YES - Bullitt, Jefferson

(R) - - Bullitt, Jefferson Smith, Brandon (R) - NO - Bell, Breathitt, Johnson, Leslie, Magoffin, Perry

(R) - - Bell, Breathitt, Johnson, Leslie, Magoffin, Perry Stivers II, Robert (R) - YES - Clay, Knox, Lee, Owsley, Whitley, Wolfe

(R) - - Clay, Knox, Lee, Owsley, Whitley, Wolfe Thayer, Damon (R) - YES - Grant, Kenton, Scott

(R) - - Grant, Kenton, Scott Thomas, Reginald (D) - NO - Fayette

(D) - - Fayette Turner, Johnny Ray (D) - NO - Floyd, Harlan, Knott, Letcher

(D) - - Floyd, Harlan, Knott, Letcher Webb, Robin L. (D) - NO - Boyd, Carter, Greenup

(D) - - Boyd, Carter, Greenup West, Stephen (R) - YES - Bourbon, Fleming, Harrison, Lewis, Mason, Nicholas, Robertson, Rowan

(R) - - Bourbon, Fleming, Harrison, Lewis, Mason, Nicholas, Robertson, Rowan Westerfield, Whitney (R) - YES - Christian, Logan, Todd

(R) - - Christian, Logan, Todd Wilson, Mike (R) - YES - Warren

(R) - - Warren Wise, Max (R) - YES - Adair, Clinton, Cumberland, McCreary, Russell, Taylor, Wayne

