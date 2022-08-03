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Family Law Fridays with Law Offices of John Schmidt & Associates - WAVE Listens Live

Family Law Fridays with Law Offices of John Schmidt & Associates - WAVE Listens Live
Family Law Fridays with Law Offices of John Schmidt & Associates - WAVE Listens Live(WAVE News)
By WAVE Staff
Published: Aug. 3, 2022 at 4:26 PM EDT|Updated: 9 minutes ago
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WAVE FAMILY LAW FRIDAY’S PROMO FEATURING ATTORNEY JOHN SCHMIDT AND JOHN RAMSEY

Tune in every Friday at 12 p.m. for Family Law Fridays with Attorney John Schmidt from the Law Offices of John Schmidt & Associates PLLC.

Michael Vanover welcomes Law Offices of John Schmidt & Associates to the Listens Live studio.
John Ramsey welcomes John Schmidt to the Listens Live studio.
John Ramsey welcomes John Schmidt to the Listens Live studio.
John Ramsey welcomes Law Offices of John Schmidt and Associates to the Listens Live studio.

WAVE FAMILY LAW FRIDAYS ON 07/01/2022 FEATURING ATTORNEY JOHN SCHMIDT AND JOHN RAMSEY DISCUSS CHILD PROTECTIVE SERVICES (CPS) CASES FOR CHILD DEPENDENCY, CHILD NEGLECT, AND CHILD ABUSE.

WAVE FAMILY LAW FRIDAYS ON 06/24/2022 FEATURING ATTORNEY JOHN SCHMIDT, CLIENT MARK SMITH, AND JOHN RAMSAY DISCUSS CONTESTED CUSTODY, DE FACTO CUSTODIAN, GRANDPARENT VISITATION, AND FAMILY LAW MATTERS.

WAVE FAMILY LAW FRIDAYS ON 06/17/2022 FEATURING ATTORNEY JOHN SCHMIDT, CLIENT JESSICA PAYNE, AND JOHN RAMSAY DISCUSS CONTESTED CUSTODY AND FAMILY LAW MATTERS.

WAVE FAMILY LAW FRIDAYS ON 06/10/2022 FEATURING ATTORNEY JOHN SCHMIDT, CLIENT CHARLES MORRIS, AND JOHN RAMSAY DISCUSS CONTESTED DIVORCE, CUSTODY, PROPERTY SETTLEMENT, ASSET DIVISION, DEBT DIVISION, AND FAMILY LAW MATTERS.

WAVE FAMILY LAW FRIDAYS ON 05/26/2022 FEATURING ATTORNEY JOHN SCHMIDT, & MICHAEL VANOVER DISCUSS CONTESTED CUSTODY, UNCONTESTED CUSTODY, CONTESTED ADOPTION, UNCONTESTED ADOPTION, CHILD SUPPORT, CONTESTED DIVORCE, UNCONTESTED DIVORCE, PROPERTY SETTLEMENT

WAVE WITH JOHN RAMSEY ON 05/11/2022 FEATURING ATTORNEY JOHN SCHMIDT, COMEDIAN ALEX REYMUNDO, AND LEAD SINGER MARK MAXWELL WITH LOUISVILLE CRASHERS DISCUSS THE CYSTIC FIBROSIS FUNDRAISER IN MT WASHINGTON, BULLITT COUNTY, KENTUCKY

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