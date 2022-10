Touchdown Friday Night 2022: Oct. 14 scores

LOUISVILLE, Ky. (WAVE) - Here are the scores for Touchdown Friday Night on Oct. 14, 2022:

Campbellsville - 21, Bethlehem - 14

Eastern - 0, Ballard - 34

Adair County - 0, Metcalfe - 23

Breckinridge County - 21, Muhlenberg County - 45

St. X - 38, Butler - 6

Meade County - 10, Central Hardin - 37

North Oldham - 0, Central - 52

Woodford County - 41, Collins - 28

DeSales - 18, Western Hills - 26

Russell County - 7, Elizabethtown - 54

Fairdale - 49, Iroquois - 0

Fern Creek - 0, Male - 50

Frankfort - 12, Kentucky Country Day - 55

Fort Knox - 7, Holy Cross - 50

North Bullitt - 48, Jeffersontown - 22

Pleasure Ridge Park - 19, Manual - 28

Valley - 44, Marion C. Moore - 26

Barren County - 7, North Hardin - 35

Scott County - 56, Montgomery County - 0

Seneca - 0, South Oldham - 42

Shawnee - 0, Walton-Verona - 28

St. Mary’s (Mo.) - 13, Trinity - 34

Danville - 53, Washington County - 7

Scottsburg - 23, Brownstown Central - 14

Eastern (Ind.) - 6, Charlestown - 47

Silver Creek - 57, Corydon Central - 50

New Albany - 14, Floyd Central - 20

Jeffersonville - 35, Jennings County - 36

Our Lady of Providence - 14, North Harrison - 21

Paoli - 20, North Knox - 23

Salem - 7, West Washington - 14

Bloomington South - 42, Seymour - 13

Copyright 2022 WAVE. All rights reserved.